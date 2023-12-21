Украина получила $950 млн от Японии в рамках проектов Всемирного банка — Finance.ua

Украина получила $950 млн от Японии в рамках проектов Всемирного банка Сегодня 13:34

Украина получила $950 млн от Японии в рамках проектов Всемирного банка

В Государственный бюджет Украины поступило около 950 млн долларов от Японии в рамках проектов Всемирного банка на восстановление и социальную защиту.

Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

Финансирование состоит из гранта Японии на сумму 52,4 млн долл. в рамках проекта «Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей» (HOPE) и займа от Правительства Японии объемом 900 млн долл. через проект «Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности» (INSPIRE).

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Деньги направят для возмещения расходов госбюджета Украины на неотложные и приоритетные нужды, в частности, в сфере восстановления и социальной помощи.

«Реализация таких важнейших инициатив, как HOPE и INSPIRE, помогают Правительству внедрять надлежащие государственные услуги и социальную поддержку своим гражданам и ликвидировать последствия, вызванные полномасштабным вторжением россии», — отметил Сергей Марченко.

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