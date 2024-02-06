Япония выделяет более $56 миллионов на разработку ИИ для промышленного применения — Finance.ua
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Япония выделяет более $56 миллионов на разработку ИИ для промышленного применения

Технологии&Авто
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Япония выделяет более $56 миллионов на разработку ИИ для промышленного применения
Япония выделяет более $56 миллионов на разработку ИИ для промышленного применения
Правительство Японии выделяет более 56 миллионов долларов на поддержку разработки программного обеспечения в области генеративного искусственного интеллекта.
Об этом сообщает NHK.
Министр экономики, торговли и промышленности Японии Сайто Кен заявил, что правительство намерено ускорить наращивание потенциала искусственного интеллекта (ИИ) для того, чтобы страна могла продолжать вносить инновационный вклад в будущее.
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В частности, его ведомство предоставит 8,4 млрд иен, или более 56 млн долларов, на финансирование инициативы в области ИИ семи организациям, среди которых ряд стартапов, а также университет.
Им будет предоставлен бесплатный полугодовой доступ к облачным услугам Google. Он будет финансироваться министерством для обеспечения доступа к большим объемам данных, необходимым для тренировки систем генеративного ИИ, известных как большие языковые модели.
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Получатели этих средств от правительства ставят целью разработать крупные языковые модели, поддерживающие японский язык.
Технологии искусственного интеллекта такого рода будут иметь разнообразное промышленное применение, в частности, использоваться для полной автоматизации вождения.
По материалам:
Укрінформ
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