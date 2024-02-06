Япония выделяет более $56 миллионов на разработку ИИ для промышленного применения — Finance.ua

Япония выделяет более $56 миллионов на разработку ИИ для промышленного применения Сегодня 22:40 — Технологии&Авто

Япония выделяет более $56 миллионов на разработку ИИ для промышленного применения

Правительство Японии выделяет более 56 миллионов долларов на поддержку разработки программного обеспечения в области генеративного искусственного интеллекта.

Об этом сообщает NHK

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Сайто Кен заявил, что правительство намерено ускорить наращивание потенциала искусственного интеллекта (ИИ) для того, чтобы страна могла продолжать вносить инновационный вклад в будущее.

Читайте также Искусственный интеллект помог мошенникам в Гонконге присвоить $25 миллионов

В частности, его ведомство предоставит 8,4 млрд иен, или более 56 млн долларов, на финансирование инициативы в области ИИ семи организациям, среди которых ряд стартапов, а также университет.

Им будет предоставлен бесплатный полугодовой доступ к облачным услугам Google. Он будет финансироваться министерством для обеспечения доступа к большим объемам данных, необходимым для тренировки систем генеративного ИИ, известных как большие языковые модели.

Получатели этих средств от правительства ставят целью разработать крупные языковые модели, поддерживающие японский язык.

Технологии искусственного интеллекта такого рода будут иметь разнообразное промышленное применение, в частности, использоваться для полной автоматизации вождения.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.