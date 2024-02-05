Искусственный интеллект помог мошенникам в Гонконге присвоить $25 миллионов — Finance.ua
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Искусственный интеллект помог мошенникам в Гонконге присвоить $25 миллионов

Криминал
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Искусственный интеллект помог мошенникам в Гонконге присвоить $25 миллионов
Искусственный интеллект помог мошенникам в Гонконге присвоить $25 миллионов
В Гонконге сотрудник транснациональной компании совершил транзакции на $25 миллионов по просьбе своего руководителя во время видеоконференции. Как выяснилось, остальные участники встречи были дипфейком — произведением искусственного интеллекта.
Об этом рассказывает BFMTV.
«Во время многосторонней видеоконференции выяснилось, что все люди, кроме него, были ненастоящими, но выглядели более правдоподобно, чем в жизни», — рассказал коллега фигуранта.
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Сам работник компании тоже объяснил, что все участники «выглядели настоящими». Он совершил около пятнадцати транзакций на пять различных банковских счетов на общую сумму 200 миллионов гонконгских долларов, или 25 миллионов долларов США.
Получив электронное письмо с приглашением от своего руководителя из Великобритании, сотрудник подумал о возможной афере, однако присутствие на видеоконференции коллег его успокоило. Правду он узнал, когда позвонил по телефону этим коллегам после встречи.
По мнению следствия, афера была проделана с максимальным профессионализмом. В течение нескольких месяцев мошенники загружали видеозаписи сотрудников транснациональной корпорации, которые использовали для имитации их голосов с помощью искусственного интеллекта.

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По материалам:
Укрінформ
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