Украина получила почти 50 млн долларов безвозвратной помощи от Японии — Finance.ua

Украина получила почти 50 млн долларов безвозвратной помощи от Японии Сегодня 12:45 — Казна и Политика

Украина получила почти 50 млн долларов безвозвратной помощи от Японии

Госбюджет Украины получил часть средств гранта в размере 49,4 млн долларов от правительства Японии в рамках проекта Всемирного банка «Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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«Привлеченные средства направляются на преодоление последствий, вызванных вооруженной агрессией россии, и восстановление жилищной инфраструктуры Украины. Благодарен командам правительства Японии и Всемирного банка за поддержку», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Куда направят средства

Средства гранта направляются на возмещение расходов государственного бюджета, использованных на компенсационные выплаты владельцам домов на ремонт в многоквартирных и частных домах, которые получили умеренные повреждения и не требуют капитального ремонта.

Проект будет поддерживать реформы политики на национальном уровне для улучшения результатов восстановления.

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Также в ближайшее время Украина ожидает финансирования от правительств Японии и Норвегии через проект Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине».

Финансирование частично компенсирует расходы госбюджета Украины на выплаты учителям, работникам служб первого реагирования и пенсионные выплаты.

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