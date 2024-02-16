Украина получила почти 50 млн долларов безвозвратной помощи от Японии — Finance.ua
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Украина получила почти 50 млн долларов безвозвратной помощи от Японии

Казна и Политика
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Украина получила почти 50 млн долларов безвозвратной помощи от Японии
Украина получила почти 50 млн долларов безвозвратной помощи от Японии
Госбюджет Украины получил часть средств гранта в размере 49,4 млн долларов от правительства Японии в рамках проекта Всемирного банка «Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
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«Привлеченные средства направляются на преодоление последствий, вызванных вооруженной агрессией россии, и восстановление жилищной инфраструктуры Украины. Благодарен командам правительства Японии и Всемирного банка за поддержку», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Куда направят средства

Средства гранта направляются на возмещение расходов государственного бюджета, использованных на компенсационные выплаты владельцам домов на ремонт в многоквартирных и частных домах, которые получили умеренные повреждения и не требуют капитального ремонта.
Проект будет поддерживать реформы политики на национальном уровне для улучшения результатов восстановления.
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Также в ближайшее время Украина ожидает финансирования от правительств Японии и Норвегии через проект Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине».
Финансирование частично компенсирует расходы госбюджета Украины на выплаты учителям, работникам служб первого реагирования и пенсионные выплаты.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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