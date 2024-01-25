Третий крупнейший донор финпомощи: Япония будет продолжать оказывать бюджетную поддержку Украине — Finance.ua

Третий крупнейший донор финпомощи: Япония будет продолжать оказывать бюджетную поддержку Украине Сегодня 09:15 — Казна и Политика

Третий крупнейший донор финпомощи: Япония будет продолжать оказывать бюджетную поддержку Украине

Министр финансов Украины Сергей Марченко и заместитель министра финансов Японии по международным вопросам Масато Канда обсудили сотрудничество между Украиной и Японией в финансовой сфере и потребности госбюджета Украины в 2024 году.

Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

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«В 2023 году Япония стала третьим крупнейшим донором финансовой помощи Украине — около 3,6 млрд долл. США. Я благодарен правительству Японии за устойчивую позицию и понимание потребностей Украины, а также за лидерство в поддержке Украины во время председательства Японии в G7 в 2023 году», — отметил в ходе встречи Сергей Марченко.

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В свою очередь Масато Канда отметил, что Япония будет продолжать своевременно оказывать бюджетную поддержку Украине. Также было отмечено, что Украина продолжает внедрять все необходимые структурные реформы и выполнять свои обязательства, предусмотренные 4-летней Программой МВФ (Механизм расширенного финансирования).

Напомним, бизнес Японии предлагает современные технологии для ускорения обновления Украины. К примеру, в городе Буча предлагают создать зеленую индустриальную зону площадью 3 тыс. га. Там будут производить зеленый водород — это будет способствовать энергетической независимости Бучи.

Также Япония и США продолжат совместную работу над сохранением санкций против россии и поддержкой Украины в соответствии с соглашением, достигнутым «Большой семеркой» в прошлом году.

Справка Finance.ua:

Япония планирует выделить 160 млн евро для поддержки проектов экономического обновления Украины;

беженцы из Украины получат право на долгосрочное пребывание в Японии с рабочей визой. Как сообщает Kyodo, разрешение будет предоставляться с 1 декабря. Решение об этом приняла иммиграционная служба страны, заявив, что это касается граждан любых стран, ставших беженцами из зон военных действий, в частности, из Украины. Как говорится в сообщении, решение должно гарантировать вид на жительство даже для тех, чьи обстоятельства не отвечают формальным требованиям к получателям статуса беженцев, предусмотренным Конвенцией ООН о беженцах 1951 года.



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