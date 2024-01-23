Япония и США договорились сохранить санкции против россии и поддержать Украину — Finance.ua
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Япония и США договорились сохранить санкции против россии и поддержать Украину

Казна и Политика
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Япония и США продолжат работать друг с другом над сохранением санкций против россии и поддержкой Украины в соответствии с соглашением, достигнутым «Большой семеркой» в прошлом году.
Об этом сообщает Reuters.
В ходе часовой встречи заместитель министра финансов США Уолли Адеймо и заместитель министра финансов Японии по международным делам Масато Канда заявили, что обе стороны также обменялись откровенными взглядами на мировую экономику.
«Большая семерка», в которую входят Япония, США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Европейский Союз, обязалась в мае 2023 года ограничить экспорт россии, финансирующий ее военные действия в Украине. Япония была главой группы в 2023 году.
Западные страны во главе с Соединенными Штатами направили Украине оружие и экономическую помощь на миллиарды долларов с тех пор, как россия начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.

Саммит G7 в Японии

Напомним, саммит лидеров G7 прошел в Японии в мае 2023 года. Лидеры G7 подтвердили свое обязательство оказывать «финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку, в которой нуждается Украина, столько, сколько нужно».
Кроме того, лидеры подчеркнули, что мир «невозможен без полного и безоговорочного вывода российских войск и военной техники», и подтвердили, что угрозы со стороны россии применить ядерное оружие «недопустимы».
По материалам:
РБК-Україна
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