Помощь Украине или премиум на Netflix: что обходится дороже налогоплательщикам стран-союзников Сегодня 13:15 — Казна и Политика

Помощь Украине или премиум на Netflix: что обходится дороже налогоплательщикам стран-союзников

российская пропаганда активно продвигает тезис о том, какие чрезмерные суммы налогоплательщики в США и других странах отдают на Украину. На самом деле, средняя сумма помощи для одного занятого гражданина вполне сравнима, например, с месячной стоимостью премиум-подписки на Netflix.

Об этом пишет «Слово и дело».

Как подсчитывали: сумму военной, финансовой и гуманитарной помощи конкретной страны за два года (по данным Ukraine Support Tracker) разделили на приблизительное количество занятых лиц (данные OECD). Получившуюся цифру разделили на 24 (два года), чтобы узнать, сколько налогоплательщик в среднем платил в месяц за помощь Украине.

Для наглядности сумму расходов одного гражданина западной страны сравнили со стоимостью премиум-подписки на Netflix.

Инфографика: «Слово и дело»

Больше всего помощи (военной, гуманитарной, финансовой) Украине за два года предоставили США — 67,7 млрд евро. Учитывая среднее количество занятых в стране лиц, выходит, что одному американцу это стоило около 17,7 евро в месяц. Премиум-подписка на Netflix в стране и то стоит дороже — 20,5 евро.

Германия по объему помощи Украине занимает второе место — 22,06 млрд евро. Одному немцу помощь Украине стоит в среднем 21,5 евро в месяц. Это чуть больше месячной стоимости премиум-подписки на Netflix (17,9 евро).

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Великобритания за два года предоставила Украине различную помощь на 15,7 млрд евро. На одного британца выходит около 19,9 евро в месяц — это эквивалентно месяцу премиум-подписки на стриминговый сервис.

Дания предоставила Украине помощи на 8,8 млрд евро за два года. Из десяти стран, которые мы рассматривали, именно гражданам Дании помощь Украине стоила дороже всего — 121,6 евро в месяц. Для сравнения, премиум-пакет Netflix в стране стоит 19,9 евро в месяц.

Занятым норвежцам помощь Украине стоила около 109,8 евро в месяц — восемь месяцев подписки на премиум Netflix (13,5 евро в месяц). Помощь Норвегии оценивается в 7,6 млрд евро.

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Япония предоставила Украине 7,5 млрд евро гуманитарной и финансовой поддержки. Для одного японца это всего 4,6 евро в месяц — в три раза меньше премиум-подписки на Netflix (12,1 евро).

От Нидерландов Украина получила 6,2 млрд евро помощи. Один работающий житель страны тратил на Украину в среднем 26,8 евро в месяц — это немного дороже (15,9 евро) месячной подписки премиум-пакета Netflix.

Помощь Канады за два года оценивается в 4,3 млрд евро. Это 12,1 евро в месяц на одного занятого гражданина — дешевле Netflix.

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Польша предоставила военную, гуманитарную и финансовую помощь на 4,3 млрд евро: 10,7 евро в месяц на одного занятого гражданина. Это также меньше, чем премиум-пакет Netflix.

Помощь Швеции составила около 3 млрд евро. Таким образом, один занятый швед платил в среднем 23,5 евро в месяц — не намного дороже премиум-подписки на Netflix (15,5 евро).

Слово і Діло По материалам:

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