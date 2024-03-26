В ОП объяснили, как будет поступать помощь Украине от партнеров в 2024 году — Finance.ua

В ОП объяснили, как будет поступать помощь Украине от партнеров в 2024 году Сегодня 10:04 — Казна и Политика

В ОП объяснили, как будет поступать помощь Украине от партнеров в 2024 году

В этом году ожидается, что Украина получит 5,4 млрд долларов от МВФ, эта помощь будет поступать в течение 2024 года несколькими траншами.

Об этом сообщил в эфире Украинского радио советник президента Украины Олег Устенко.

По его словам, первый транш поступит в Украину уже в ближайшие дни — 880 млн долларов, впереди еще несколько траншей в течение года.

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«Вроде бы незначительная сумма, но с точки зрения возможности привлекать дополнительные средства это важный сигнал сотрудничества с МВФ», — сказал Устенко.

В целом, заметил эксперт, программа сотрудничества с МВФ — это программа расширенного кредитования, рассчитанная на почти 15,6 млрд долларов, она длится несколько лет.

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«У Международного валютного фонда, как говорят эксперты в Вашингтоне, находятся ключи от ворот. То есть когда работает МВФ, то заходят и другие инвесторы и работают международные финансовые институции. Средства, которые заходят от международных институций и в виде поддержки от наших союзников и партнеров, идут в государственный бюджет и используются на все программы, не связанные с обороной и безопасностью страны. Безопасность и оборона — все соответствующие статьи государственного бюджета — финансируются за счет наших собственных средств и налогов, которые Украина собирает внутри страны. Речь идет примерно о 40 млрд долларов в год, это статья расходов на безопасность и оборону, и примерно такая же статья расходов на небезопасные программы социального назначения — финансирование дефицита Пенсионного фонда, зарплат учителей, врачей и пр.», — рассказал Устенко.

Относительно не оборонных программ, отметил советник президента, общая потребность — 40 млрд долларов в год. Из них 19 млрд долларов (или 18 млрд евро) утвержденная программа с Евросоюзом — Ukrainian Facility, рассчитанная до 2027 года.

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Дополнительные средства Украина получает от МВФ, как уже отмечалось, в расчете 5,4 млрд долларов на этот год.

«То есть их можно прибавлять к упомянутым 19 млрд — и получим сумму 24,4 млрд долларов, включая средства от МВФ. Есть ожидания, что будут найдены средства и в конце концов проголосованы в США — примерно 10 млрд долларов. Итого 34,5 млрд долларов зайдут от Евросоюза, МВФ, США, а остальные будут частично профинансированы за счет поддержки со стороны других союзников и партнеров и нашего внутреннего заимствования», — отметил Устенко.

Справка Finance.ua:

22 марта исполнительный совет МВФ провел заседание по третьему пересмотру Программы расширенного финансирования (EFF) для Украины и одобрил выделение следующего транша по программе в размере 880 миллионов долларов;

программа МВФ для Украины в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF) была утверждена Фондом 31 марта 2023 года. Она рассчитана на четыре года и предусматривает выделение в общей сложности 15,6 млрд долл. Украине.

Укрінформ По материалам:

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