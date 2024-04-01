Джонсон пообещал поставить на голосование помощь Украине, — глава комитета Конгресса США Сегодня 10:15 — Казна и Политика

Джонсон пообещал поставить на голосование помощь Украине, — глава комитета Конгресса США, AP Photo. Mark Schiefelbein

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон пообещал поставить на голосование вопрос финансирования помощи Украине после возвращения Конгресса с пасхальных каникул.

Об этом сказал глава комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер, сообщает ABC News.

Конгрессмен отметил, что Джонсон дал понять, что он поддерживает Украину.

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«Спикер дал понять, что поддерживает Украину как и непосредственно Зеленского. Публично он сделал эти заявления и генеральному секретарю НАТО. Спикер сделал очень четкие заявления о том, что когда мы вернемся, это будет следующим главным вопросом повестки дня. После того, как мы только что приняли все законопроекты, которые финансируют федеральное правительство, я верю, что это будет иметь преимущественную поддержку в Конгрессе, и мы положим законопроект на стол президента», — сказал Тернер.

Палата представителей США должна вернуться с пасхальных каникул 9 апреля. Тернер выразил надежду, что Конгресс США сможет одобрить помощь Украине до того, как Палата представителей снова уйдет на каникулы с 22 апреля.

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«Конечно, это моя надежда. Президент Зеленский ясно дал понять спикеру Джонсону, что мы находимся в критической точке. Директор ЦРУ и министр обороны все четко дали понять, что мы находимся на критическом этапе, который начинает влиять не только на моральное состояние украинцев, которые воюют, но и на их способность воевать. Путин это знает. Очевидно, мы не можем позволить путину победить», — подчеркнул конгрессмен.

Напомним, 13 февраля Сенат Соединенных Штатов одобрил законопроект о международной помощи на сумму 95,3 миллиарда долларов, который включает финансирование для Украины, Израиля и Тайваня.

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Документ предусматривает более 60 миллиардов долларов Украине, 14 миллиардов — Израилю и 4,83 миллиарда — поддержка партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, и сдерживание агрессии со стороны Китая.

Для окончательного одобрения за законопроект должна проголосовать Палата представителей, а затем документ должен подписать президент США Джо Байден.

16 февраля Палата представителей Соединенных Штатов ушла на перерыв без голосования за пакет финансирования помощи Украине.

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