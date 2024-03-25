Железняк рассказал, повлияют ли на бюджет Украины промедления Конгресса США с помощью — Finance.ua

Железняк рассказал, повлияют ли на бюджет Украины промедления Конгресса США с помощью Сегодня 16:14 — Казна и Политика

Железняк рассказал, повлияют ли на бюджет Украины промедления Конгресса США с помощью

Перерыв в работе Конгресса США и промедление с рассмотрением вопроса помощи Киеву никак не повлияет на бюджет Украины, потому что в марте будут рекордные поступления в казну.

Об этом сказал нардеп от «Голоса», первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в комментарии Общественному.

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«Мы перекроем то, что недополучили. Уже зашло 4,5 миллиарда евро (4,9 млрд долл.), плюс 230 миллионов от Норвегии, плюс от Японии. Еще, скорее всего, успеют 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка, это от Японии и Британии по факту. И еще у нас будет 880 миллионов от МВФ и 1,5 млрд от Канады», — сказал он.

Что касается помощи от США, то, по словам нардепа, там одна часть — 40 миллиардов долларов — именно военная поддержка.

«Она, по факту, идет на замену того, что происходит в США с военным оборудованием, оружием и прочим для нас. Поэтому здесь главное, чтобы не было задержки, потому что задержки на фронте — это не нужно объяснять, это — негативно», — сказал Железняк.

Он отметил, что американские парламентарии должны вернуться к работе до 9 апреля после перерыва на Пасху.

«Там есть вопрос отставки спикера, и я думаю, что он будет скоординирован с вынесением нашего вопроса на голосование. Пока я очень оптимистично настроен на результаты голосования Конгресса США. Они долго его принимают, но, скажем откровенно, они и свой бюджет недавно приняли» , — сказал нардеп.

Справка Finance.ua:

13 февраля Сенат Соединенных Штатов одобрил законопроект о международной помощи на сумму 95,3 миллиарда долларов, включающий финансирование для Украины, Израиля и Тайваня;

документ предусматривает более 60 миллиардов долларов Украине, 14 миллиардов — Израилю и 4,83 миллиарда — поддержки партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, и сдерживание агрессии со стороны Китая.

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