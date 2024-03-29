Украина и США подписали соглашение об отсрочке выплат по госдолгу — Finance.ua

Украина и США подписали соглашение об отсрочке выплат по госдолгу Сегодня 11:15 — Казна и Политика

Украина и США подписали соглашение об отсрочке выплат по госдолгу, Фото: mof.gov.ua

Министр финансов Украины Сергей Марченко и Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Бриджит Бринк подписали двустороннее Соглашение об отсрочке выплат по государственному долгу.

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«Подписание данного соглашения позволит уменьшить долговую нагрузку на государственный бюджет и направить средства, которые должны были быть уплачены на погашение и обслуживание долговых обязательств, на нужды социальной и гуманитарной сфер. Благодарим партнеров за значительный вклад в поддержку макрофинансовой стабильности и экономического роста Украины в условиях войны», — сказал Марченко.

Заключение указанного Соглашения было предусмотрено Меморандумом о взаимопонимании по приостановке выплат по государственному долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба.

Как сообщалось, в 2023 году общий объем государственного и гарантированного государством долга Украины увеличился в гривневом эквиваленте на 1444 млрд грн, а в долларовом эквиваленте — на 33,9 млрд дол. США.

По состоянию на 31 декабря 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 5519,5 млрд грн, или 145,3 млрд дол. США, в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг — 3863 млрд грн (69,99% общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 101,7 млрд дол. США; государственный и гарантированный государством внутренний долг — 1656,5 млрд грн (30,01%), или 43,6 млрд дол. США.

Укрінформ По материалам:

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