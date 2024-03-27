Госдолг Украины за месяц сократился более чем на 1 млрд долларов — Finance.ua

Госдолг Украины за месяц сократился более чем на 1 млрд долларов Сегодня 17:01 — Казна и Политика

Госдолг Украины за месяц сократился более чем на 1 млрд долларов

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 29 февраля 2024 года составил 5 трлн 490,10 млрд гривен или 143,69 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства финансов

По данным Минфина, в течение февраля 2024 года сумма долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 2,03 млрд гривен и сократилась на 1,21 млрд долларов в долларовом эквиваленте.

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Разница объясняется девальвацией гривны. Официальный курс доллара за месяц вырос с 37,87 до 37,97 грн/доллар.

На фоне погашения долга Украина не получала международных кредитов.

По данным НБУ, в феврале Украина получила:

514,4 млн долларов — грантовые средства от Японии, поступившие через Всемирный банк;

295,0 млн долларов — грантовые средства от Норвегии, поступившие через Всемирный банк.

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Напомним, по данным НБУ, объем валового внешнего долга Украины в течение ІV квартала 2023 года увеличился на $10,6 млрд — до $161,5 млрд, по ВВП долг увеличился с 89,3% до 90,7%.

По его данным, рост произошел за счет правительства, внешний долг которого прибавил $10,5 млрд и достиг $98,3 млрд, или 55,2% ВВП, тогда как внешние обязательства частного сектора увеличились всего на $0,3 млрд — до $63,2 млрд (35,5% ВВП).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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