Общий госдолг в январе сократился на 0,3% — Finance.ua

Общий госдолг в январе сократился на 0,3% Сегодня 11:00 — Казна и Политика

Общий госдолг в январе сократился на 0,3%

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в январе по сравнению с предыдущим месяцем сократился на 0,29% или на 0,42 млрд долларов до 144,9 млрд долларов.

Об этом говорится в данных Министерства финансов.

Государственный и гарантированный государством долг на конец января составил 5 488,05 млрд гривен, или 144,9 млрд долларов, против 5 519,48 млрд гривен, или 145,32 млрд долларов, месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на отчетную дату составил 5 154,47 млрд гривен (136,09 млрд долларов) против 5 188,07 млрд гривен (136,59 млрд долларов) месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц снизился с 94,79 млрд долларов до 93,78 млрд долларов.

Прямой внутренний долг увеличился в гривневом эквиваленте с 1 587,7 млрд гривен до 1 602,64 млрд гривен (в долларовом эквиваленте — с 41,8 млрд долларов до 42,31 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на конец отчетного месяца составил 333,58 млрд гривен, или 8,81 млрд долларов.

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины за 2023 год увеличился на 30,4% или на 33,87 млрд долларов до рекордных 145,32 млрд долларов.

Справка Finance.ua:

В 2022 году общий госдолг увеличился 13,39 млрд долларов, или на 13,66%, до 111,34 млрд долларов.

В 2021 году госдолг вырос на 8,52%, или на 7,69 млрд долларов, до 97,95 млрд долларов.

В 2020 году совокупный госдолг увеличился на 6,9%, с 84,4 млрд долларов до 90,3 млрд долларов.

Українські Новини По материалам:

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