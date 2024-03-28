Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине — Finance.ua

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Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине

Казна и Политика
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Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине
Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине
В четверг, 28 марта, Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине.
Об этом пишет УНН со ссылкой на список помощи на сайте Бундестага.
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В частности, Силы обороны получили дроны различных модификаций, приборы и машины для разминирования и боеприпасы.
В новый пакет помощи вошли:
  • 14 вездеходов Warthog;
  • 120-мм снаряды для Leopard 2;
  • 4000 снарядов 155-мм;
  • 14 БПЛА VECTOR;
  • 30 БПЛА RQ-35;
  • 5 систем глушения дронов;
  • 180 систем обнаружения дронов RF 360;
  • 6 машин разминирования Wisent 1;
  • 2 мостоукладчика Biber;
  • 1 машина эвакуации BergePanzer 2;
  • 1 БРЕМ Dachs;
  • 9 Минных тралов;
  • 1 система спутниковой связи;
  • 330 инфракрасных камер;
  • 3 машины пограничной охраны;
  • 6 бензовозов Mercedes Zetros;
  • 2.056 гранатометов RGW-90;
  • 24.000 гранатометных снарядов 40-мм;
  • 70 гранатометов H&K GMG;
  • 3000 камуфляжных сетей;
  • 2.000 антитепловизионных пончо;
  • 2 аварийных генератора.
Кроме того, в списке анонсированной помощи появились ракеты Patriot, командный автомобиль Bronco ATTC, 70 инфракрасных камер и 20 БМП Marder 1A3.
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Глава Ситуационного центра Украины при министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фрейдинг заявил, что в ближайшие дни Германия передаст Украине 10 000 артиллерийских снарядов.
Напомним, в феврале канцлер Германии Олаф Шольц объявил о новом пакете военной помощи Украине на 1,1 миллиарда евро. Он напомнил, что в текущем году Германия выделила 1,7 млрд евро на помощь Украине и еще 6 млрд евро — обязательства на следующие годы. В целом Германия выделила/приняла обязательство на 28 млрд евро для военной помощи Украине.
По материалам:
УНН
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