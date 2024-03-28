Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине — Finance.ua

Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине Сегодня 16:30 — Казна и Политика

Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине

В четверг, 28 марта, Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине.

со ссылкой на список помощи на сайте Бундестага. Об этом пишет УННсо ссылкой на список помощи на сайте Бундестага.

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В частности, Силы обороны получили дроны различных модификаций, приборы и машины для разминирования и боеприпасы.

В новый пакет помощи вошли:

14 вездеходов Warthog;

120-мм снаряды для Leopard 2;

4000 снарядов 155-мм;

14 БПЛА VECTOR;

30 БПЛА RQ-35;

5 систем глушения дронов;

180 систем обнаружения дронов RF 360;

6 машин разминирования Wisent 1;

2 мостоукладчика Biber;

1 машина эвакуации BergePanzer 2;

1 БРЕМ Dachs;

9 Минных тралов;

1 система спутниковой связи;

330 инфракрасных камер;

3 машины пограничной охраны;

6 бензовозов Mercedes Zetros;

2.056 гранатометов RGW-90;

24.000 гранатометных снарядов 40-мм;

70 гранатометов H&K GMG;

3000 камуфляжных сетей;

2.000 антитепловизионных пончо;

2 аварийных генератора.

Кроме того, в списке анонсированной помощи появились ракеты Patriot, командный автомобиль Bronco ATTC, 70 инфракрасных камер и 20 БМП Marder 1A3.

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Глава Ситуационного центра Украины при министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фрейдинг заявил, что в ближайшие дни Германия передаст Украине 10 000 артиллерийских снарядов.

Напомним, в феврале канцлер Германии Олаф Шольц объявил о новом пакете военной помощи Украине на 1,1 миллиарда евро. Он напомнил, что в текущем году Германия выделила 1,7 млрд евро на помощь Украине и еще 6 млрд евро — обязательства на следующие годы. В целом Германия выделила/приняла обязательство на 28 млрд евро для военной помощи Украине.

УНН По материалам:

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