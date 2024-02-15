Германия планирует предоставить Украине краткосрочную помощь более чем на 100 млн евро — Finance.ua
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Германия планирует предоставить Украине краткосрочную помощь более чем на 100 млн евро

Казна и Политика
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Германия планирует предоставить Украине краткосрочную помощь более чем на 100 млн евро
Германия планирует предоставить Украине краткосрочную помощь более чем на 100 млн евро
Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Брейер во время посещения Киева на прошлой неделе пообещал главнокомандующему Вооруженными силами Украины Александру Сырскому краткосрочную военную помощь более чем на 100 миллионов евро. Она будет включать, в частности, противоминные машины и взрывчатку для БПЛА.
Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
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Писториус заявил, что Брейер смог пообещать Сырскому краткосрочную поддержку в размере более 100 миллионов евро.
Речь идет о:
  • противоминных машинах с защитой от засад (MRV);
  • бомбах для вооружения малых беспилотников;
  • 77 грузовых автомобилях MULTI 1A1;
  • медицинских принадлежностях;
  • комплектах запасных частей для разных систем вооружения.
Писториус назвал связь с главнокомандующим Александром Сырским очень важным контактом.
«В целом мы очень близки к тому, что происходит в Украине и что нужно Украине», — заявил министр.
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Напомним, Германия уведомила НАТО об увеличении расходов на оборону до 2% ВВП — максимума за последние 30 лет. В денежном выражении эта доля составит 73,41 млрд долл. Такую сумму заложило федеральное правительство в государственный бюджет на текущий год.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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