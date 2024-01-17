Германия предоставит Украине военную помощь более чем на 7 миллиардов евро — Шольц — Finance.ua
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Германия предоставит Украине военную помощь более чем на 7 миллиардов евро — Шольц

Казна и Политика
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Германия предоставит Украине военную помощь более чем на 7 миллиардов евро — Шольц
Германия предоставит Украине военную помощь более чем на 7 миллиардов евро — Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц 16 января провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.
Пресс-служба канцлера заявила, что разговор касался поддержки Украины и ситуации на Ближнем Востоке.
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Как заявил сам Шольц, оба политика пришли к согласию в том, что хотят продолжать оказывать Украине финансовую, гуманитарную и военную поддержку.
«В 2024 году Германия предоставит (Украине. — Ред.) военные товары на сумму более семи миллиардов евро», — заявил он.
Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга также подтвердил разговор:
«Президент беседовал с канцлером Шольцем в рамках нашей тесной координации, конечно, с Германией по ряду важных вопросов. И это, конечно, включает в себя поддержку Украины и важность этой поддержки».
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Кирби добавил, что советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан посещает Давос, где проходит саммит Всемирного экономического форума, где встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Радіо Свобода
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