Германия отправляет Украине крупнейшую партию «зимней» гуманитарной помощи — Finance.ua

Германия отправляет Украине крупнейшую партию «зимней» гуманитарной помощи Сегодня 16:17 — Казна и Политика

Германия отправляет Украине крупнейшую партию «зимней» гуманитарной помощи

Федеральное министерство внутренних дел и МИД Германии предоставили комплексную гуманитарную помощь Украине на €6,1 миллиона во время второй зимы российской захватнической войны. Это крупнейшая логистическая операция в истории Федерального агентства технической помощи (THW).

Об этом говорится в совместном пресс-релизе по гуманитарной помощи Украине.

«С помощью зимнего защитного зонтика, который мы разместили над Украиной, мы помогаем людям пережить лютое холодное время года. Не только в виде систем противовоздушной обороны, но и генераторов, одеял, палаток и аккумуляторов. Вместе с THW мы предоставляем этой зимой следующие поставки помощи на сумму 6,1 миллиона евро, которые уже в пути», — заявила министр иностранных дел Анналена Бербок.

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По ее словам, цель россии, чтобы при минус 20 градусах в Украине замерзали водопроводы и люди гибли от холода.

Министр внутренних дел Нэнси Фазер в свою очередь отметила, что Германия поддерживает народ Украины, которому война причиняет невероятные страдания.

«Мы хотим продолжать помогать там, где помощь больше всего нужна. Это гуманитарный императив. Мы привезли более 400 грузов помощи в Украину… Мы поддерживаем украинскую пожарную службу, спасательную службу и ликвидацию последствий стихийных бедствий. Теперь мы доставим еще 500 электрогенераторов, обогреватели, палатки и жилые контейнеры… Это самая большая логистическая операция в истории THW», — сказала глава МВД и поблагодарила многих волонтеров.

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Транспортировка помощи осуществляется в координации с Федеральным ведомством гражданской защиты и помощи в случае стихийных бедствий (BBK).

THW готовится перевезти еще более 500 электрогенераторов общей стоимостью около 3,5 млн евро. Цель — помочь городам и общинам, особенно в прифронтовых районах. Для поддержки энергетической инфраструктуры в Украине THW уже приобрела более 1300 мощных генераторов (до 1250 кВА) и 20 аккумуляторных блоков. Более 800 электрогенераторов и 15 аккумуляторных блоков уже переданы разным партнерам в Украине. Они используют их на тепловых электростанциях, насосных станциях, в больших пекарнях и больницах.

THW также предоставляет обогреватели, раскладные кровати, палатки и жилые контейнеры. В настоящее время готовится транспортировка более 900 дополнительных обогревателей, 1700 зимних спальных мешков, зимней одежды и мобильной полевой кухни. Кроме того, в скором времени передадут Госводхозу две очистные станции для обеспечения населения чистой водой.

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Как сообщалось, с весны 2022 года BBK координирует входящие запросы на помощь через механизм гражданской защиты ЕС. THW и BBK занимаются транспортировкой гуманитарных товаров посредством собственных транспортных средств экстренной помощи или через посредников ЕС. В Украину уже доставили грузов помощи общей стоимостью более 250 миллионов евро. Это более 120 транспортных средств, таких как автомобили с поворотной стремянкой, пожарные машины и большие самосвалы, строительная техника, экскаваторы.

Чтобы поддержать украинскую систему здравоохранения, Германия принимает пациентов из Украины. Их прием и транспортировка координируются в рамках процедуры защиты от катастроф ЕС совместным центром отчетности и ситуации федерального правительства и правительства штата при BBK (GMLZ). Распределение в больницы в Германии осуществляется в координации с федеральными землями и с учетом индивидуальных требований к лечению.

Кроме того, гуманитарные организации от имени Федерального министерства внутренних дел предлагают пациентам дополнительную социальную помощь и при необходимости медицинскую репатриацию в Украине в рамках проекта Фонда убежища, миграции и интеграции (AMIF). В настоящее время медицинскую помощь в Германии получили 944 пациента из Украины, проведена ​​101 репатриация.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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