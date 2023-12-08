Германия предоставляет дополнительные 17 миллионов евро на жилье внутренне перемещенным украинцам — Finance.ua

Германия предоставляет дополнительные 17 миллионов евро на жилье внутренне перемещенным украинцам Сегодня 11:24 — Казна и Политика

Германия предоставляет дополнительные 17 миллионов евро на жилье внутренне перемещенным украинцам

Правительство Германии через банк KfW дополнительно выделило 17 млн ​​евро гранта на льготные жилищные кредиты для внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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За счет указанных средств в 2024 году планируется выдать около 400 новых льготных жилищных кредитов.

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук поблагодарила правительство Германии и банк KfW за поддержку украинцев в эти сложные времена: «Жилье для внутренних переселенцев — это очень острый социальный вопрос. Проект по предоставлению льготных ипотек ВПЛ работает уже несколько лет и хорошо себя показал».

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Мы с удовольствием продолжаем наше сотрудничество с Украиной в сфере льготных жилищных кредитов для украинских внутренне перемещенных лиц. Первая часть этого проекта на общую сумму 25,5 миллиона евро была успешно внедрена в течение 2021−2022 годов. Вместе с нашими украинскими партнерами мы очень быстро увидели, что этот проект вызвал значительный интерес. Именно поэтому мы объявили о дополнительной поддержке в размере 17 миллионов евро. Этот грант является составной частью немецко-украинского сотрудничества для развития, общая сумма которого только в 2023 году составила более 600 миллионов евро", — отметил постоянный заместитель Чрезвычайного и Полномочного Посла Германии в Украине Тим Пранге.

Напомним, с февраля следующего года уменьшится количество внутриперемещенных лиц, получающих денежную помощь.

Также Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий работает над формированием перечня мест временного проживания внутренне перемещенных лиц.

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