Германия предоставляет дополнительные 17 миллионов евро на жилье внутренне перемещенным украинцам — Finance.ua
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Германия предоставляет дополнительные 17 миллионов евро на жилье внутренне перемещенным украинцам

Казна и Политика
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Германия предоставляет дополнительные 17 миллионов евро на жилье внутренне перемещенным украинцам
Германия предоставляет дополнительные 17 миллионов евро на жилье внутренне перемещенным украинцам
Правительство Германии через банк KfW дополнительно выделило 17 млн ​​евро гранта на льготные жилищные кредиты для внутренне перемещенных лиц.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
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За счет указанных средств в 2024 году планируется выдать около 400 новых льготных жилищных кредитов.
Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук поблагодарила правительство Германии и банк KfW за поддержку украинцев в эти сложные времена: «Жилье для внутренних переселенцев — это очень острый социальный вопрос. Проект по предоставлению льготных ипотек ВПЛ работает уже несколько лет и хорошо себя показал».
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Мы с удовольствием продолжаем наше сотрудничество с Украиной в сфере льготных жилищных кредитов для украинских внутренне перемещенных лиц. Первая часть этого проекта на общую сумму 25,5 миллиона евро была успешно внедрена в течение 2021−2022 годов. Вместе с нашими украинскими партнерами мы очень быстро увидели, что этот проект вызвал значительный интерес. Именно поэтому мы объявили о дополнительной поддержке в размере 17 миллионов евро. Этот грант является составной частью немецко-украинского сотрудничества для развития, общая сумма которого только в 2023 году составила более 600 миллионов евро", — отметил постоянный заместитель Чрезвычайного и Полномочного Посла Германии в Украине Тим Пранге.
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Напомним, с февраля следующего года уменьшится количество внутриперемещенных лиц, получающих денежную помощь.
Также Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий работает над формированием перечня мест временного проживания внутренне перемещенных лиц.

Помощь для ВПЛ: суммы и процедура получения 🧐

По материалам:
Finance.ua
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