Некоторым переселенцам автоматически продлят выплаты еще на полгода — детали от Минреинтеграции — Finance.ua
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Некоторым переселенцам автоматически продлят выплаты еще на полгода — детали от Минреинтеграции

Личные финансы
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Некоторым переселенцам автоматически продлят выплаты еще на полгода — детали от Минреинтеграции
Некоторым переселенцам автоматически продлят выплаты еще на полгода — детали от Минреинтеграции
С 1 декабря некоторым переселенцам продлят выплаты еще на 6 месяцев без дополнительного обращения.
Как сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, это нововведение предусмотрено постановлением КМУ от 21 ноября 2023 года № 1226.
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«С 1 декабря текущего года выплаты ВПЛ будут продлевать некоторым категориям получателей на второй 6-месячный период без дополнительного обращения. Речь идет о ежемесячном государственном пособии на проживание в размере 3 тысяч гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысяч гривен для всех других внутренних переселенцев», — сказано в сообщении.

Помощь будет продлена автоматически еще на полгода, если:

  • среднемесячный совокупный доход на одного получателя не превышает 4 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность;
  • в составе семьи есть лица трудоспособного возраста, которые ухаживают за детьми младше 6 лет (включительно) или тяжело больными детьми; лица с инвалидностью I или II группы; граждане, воспитывающие троих и более детей младше 18 лет; граждане, ухаживающие за лицами с инвалидностью I группы или несовершеннолетними детьми с инвалидностью, или лицами с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, или лицами, достигшими 80-летнего возраста;
  • а также — физические лица, которые предоставляют социальные услуги и получают компенсацию за их предоставление; студенты, обучающиеся по дневной или дуальной форме в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования, местожительство которых не задекларировано/зарегистрировано в общежитии;
  • в составе семьи есть трудоспособное лицо, которое в течение первых 6 месяцев получения выплат ВПЛ поспособствовало своей экономической самостоятельности (трудоустроилось, начало деятельность как ФЛП или получило грант на бизнес/ваучер на обучение и т. п.) и среднемесячный доход которого не превышает 3 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.
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Напомним, с февраля следующего года уменьшится количество внутренне перемещенных лиц, получающих денежное пособие. Согласно изменениям в законодательство, с 1 февраля пособие будут получать более 170 тысяч ВПЛ. Сейчас его получает 2,6 млн ВПЛ из официально зарегистрированных более 4,9 млн человек.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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