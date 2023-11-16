Сколько правительство тратит на выплаты для ВПЛ: показатели 2023 года — Finance.ua

Сколько правительство тратит на выплаты для ВПЛ: показатели 2023 года Сегодня 19:30 — Казна и Политика

Сколько правительство тратит на выплаты для ВПЛ: показатели 2023 года

В этом году финансирование программ для поддержки внутренних переселенцев предусматривает сумму более 82,7 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

«Минреинтеграции реализует ряд государственных программ для поддержки внутренних переселенцев. В частности, по бюджетной программе компенсации за потребленные коммунальные услуги во время безвозмездного пребывания ВПЛ в помещениях объектов государственной, коммунальной и частной собственности предусмотрены ассигнования в сумме 338,7 миллиона гривен», — сказано в сообщении.

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На мероприятия по поддержке эвакуированных и проживающих в деоккупированных населенных пунктах из госбюджета выделено 94,7 миллиона гривен.

В рамках проекта «Прихисток» почти 150 тысяч владельцев домохозяйств получили 1,96 миллиарда гривен компенсации за размещение 2,8 миллиона внутренних переселенцев.

Кроме того, ряд программ реализуются другими ведомствами:

Минсоцполитики внедряет программу защиты граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства. На эти цели предусмотрены средства в размере 74,2 млрд грн.

Минветеранов реализует программу субвенций на выплату компенсации за положенное для получения жилье для ВПЛ из Донецкой и Луганской областей среди участников боевых действий и инвалидов в результате войны III группы. Местным бюджетам по этой программе распределено 3,2 миллиарда гривен.

Минэкономики воплощает государственную программу «єРобота». В этом году ею предусмотрено 2,6 миллиарда гривен грантов на создание или развитие бизнеса.

Реализуется программа компенсации затрат работодателям на оплату труда трудоустроенных ВПЛ. Ее финансирование составляет 308,2 миллиона гривен.

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