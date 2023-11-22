В Украине изменились правила выплаты помощи переселенцам — Finance.ua

В Украине изменились правила выплаты помощи переселенцам Сегодня 10:01 — Личные финансы

В Украине изменились правила выплаты помощи переселенцам

Кабинет Министров внес изменения в ряд правительственных постановлений по учету внутриперемещенных лиц и выплат им госпомощи.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Что изменилось

Переселенцы, которые некоторое время проживали за границей, могут обращаться за назначением выплат через 15 рабочих дней после возвращения в Украину. Это касается тех, кто оформляет выплаты впервые.

В случае повторного перемещения в результате обязательной эвакуации после 1 августа 2023 года лица, ранее получавшие выплаты, смогут получать пособие в течение еще 6 месяцев. Но при условии их включения в списки эвакуированных, которые утверждаются областными военными администрациями. А при эвакуации с помощью волонтеров или самостоятельно необходимо сообщить ОВА.

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ВПЛ будут получать выплаты 3 месяца после даты окончания боевых действий (возможных боевых действий) или временной оккупации в населенных пунктах, из которых они переместились. Раньше выплаты прекращались на следующий месяц.

Неработающее лицо трудоспособного возраста при отсутствии уважительных причин в течение 3 месяцев со дня назначения выплат ВПЛ должно поспособствовать своей занятости. В частности, путем трудоустройства, регистрации как физического лица — предпринимателя, подачи заявления для получения гранта на бизнес/ваучера на обучение и т. д. Или получить статус безработного, зарегистрировавшись в центре занятости.

Также постановление регулирует вопрос оформления справки о взятии на учет ВПЛ.

Напомним, размер пособия для ВПЛ составляет:

для лиц с инвалидностью и детей — 3000 гривен;

для других лиц — 2000 грн.

Справка Finance.ua:

финансирование программ для поддержки внутренних переселенцев предусматривает сумму более 82,7 миллиарда гривен;

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий работает над формированием перечня мест временного проживания внутренне перемещенных лиц;



граждане Украины со статусом внутриперемещенных лиц, выехавшие за границу, не должны возвращать государству выплаты, которые они получали как ВПЛ.

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