В Украине изменились правила выплаты помощи переселенцам — Finance.ua

В Украине изменились правила выплаты помощи переселенцам
Кабинет Министров внес изменения в ряд правительственных постановлений по учету внутриперемещенных лиц и выплат им госпомощи.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Что изменилось
Переселенцы, которые некоторое время проживали за границей, могут обращаться за назначением выплат через 15 рабочих дней после возвращения в Украину. Это касается тех, кто оформляет выплаты впервые.
В случае повторного перемещения в результате обязательной эвакуации после 1 августа 2023 года лица, ранее получавшие выплаты, смогут получать пособие в течение еще 6 месяцев. Но при условии их включения в списки эвакуированных, которые утверждаются областными военными администрациями. А при эвакуации с помощью волонтеров или самостоятельно необходимо сообщить ОВА.
ВПЛ будут получать выплаты 3 месяца после даты окончания боевых действий (возможных боевых действий) или временной оккупации в населенных пунктах, из которых они переместились. Раньше выплаты прекращались на следующий месяц.
Неработающее лицо трудоспособного возраста при отсутствии уважительных причин в течение 3 месяцев со дня назначения выплат ВПЛ должно поспособствовать своей занятости. В частности, путем трудоустройства, регистрации как физического лица — предпринимателя, подачи заявления для получения гранта на бизнес/ваучера на обучение
и т. д. Или получить статус безработного, зарегистрировавшись в центре занятости.
Также постановление регулирует вопрос оформления справки о взятии на учет ВПЛ.
Напомним, размер пособия для ВПЛ составляет:
- для лиц с инвалидностью и детей — 3000 гривен;
- для других лиц — 2000 грн.
Справка Finance.ua:
- финансирование программ для поддержки внутренних переселенцев предусматривает сумму более 82,7 миллиарда гривен;
- Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий работает над формированием перечня мест временного проживания внутренне перемещенных лиц;
- граждане Украины со статусом внутриперемещенных лиц, выехавшие за границу, не должны возвращать государству выплаты, которые они получали как ВПЛ.
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