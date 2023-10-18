Минсоцполитики хочет изменить помощь переселенцам: что предлагают вместо выплат — Finance.ua

Минсоцполитики хочет изменить помощь переселенцам: что предлагают вместо выплат Сегодня 16:48 — Казна и Политика

Минсоцполитики хочет изменить помощь переселенцам: что предлагают вместо выплат

Во многих случаях денежное пособие не решает проблему внутренних переселенцев. Обычно людям нужны услуги, которые помогут выйти из сложных жизненных обстоятельств.

Соответствующее заявление сделала министр социальной политики Оксана Жолнович в интервью Forbes.

Такими услугами она назвала доступность жилья или содействие в поиске работы для ВПЛ. Для мам с ребенком — детский садик, а для людей в депрессии — психосоциальная поддержка.

«Задача Минсоца не только предоставить выплаты, но и развивать систему социальных услуг, которые помогут человеку выйти из сложных жизненных обстоятельств. К примеру, помочь адаптироваться к новым условиям жизни ветеранам, сопровождать людей с инвалидностью в трудоустройстве и на рабочем месте, помочь родителям повышать родительские компетенции для поддержки семьи и т. д. », — подчеркнула Жолнович.

По ее словам, на сегодняшний день в нашем государстве не существует института услуг. Она добавила, что закон о социальных услугах вступил в силу в 2020-м, но формирование этих институций и отработка стандартов только начинается.

«Пока идет дискуссия с нардепами о необходимости превращения социальных учреждений в коммунальные предприятия, а также возможности закупки таких услуг не только у государства, но и частных поставщиков. Здесь нужны изменения в законодательство. Сегодня у нас за услуги отвечают Территориальные центры обслуживания, которые нанимают парикмахера, сапожника и т. д. , так написано. Как правило, они не ориентируются на нужды общества, а работают по прописанному стандартному перечню», — рассказала министр.

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Минсоцполитики уже начало расширять спектр услуг — например, добавили специалиста по психосоциальной поддержке и координатору волонтеров, который может объединять в громадах ресурс и направлять его на необходимые нужды. Жолнович коснулась и ухода за ВПЛ, потому что когда даются надбавки по уходу, а «физически не предоставляются инструменты, то это ничего не решит».

По ее словам, полноценный переход к системе социальных услуг займет около пяти лет.

«На 2024 год на социальные услуги заложили около 1 млрд грн. Речь идет о закупке услуг психосоциальной поддержки и социальной адаптации и восстановления. А также — услуги по уходу и проживанию для ВПЛ и софинансирование поддержанного проживания по уходу за людьми, нуждающимися в поддержке. Но по нашим оценкам, чтобы внедрить социальные услуги по аналогам, которые есть за рубежом, необходимо более 200 млрд грн», — подчеркнула министр.

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Она заявила, что это средства не государственного, а местного бюджета, и добавила, что на местах они есть, но нет культуры их конкретной направленности. Еще одним вызовом Жолнович назвала нехватку более чем 7000 социальных работников по стране.

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