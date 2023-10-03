Отмена социальных выплат: каждая выплата должна быть оценена на ее адекватность — Жолнович Сегодня 14:04 — Казна и Политика

Отмена социальных выплат: каждая выплата должна быть оценена на ее адекватность — Жолнович

Министр социальной политики Оксана Жолнович заявляет, что об отмене социальных выплат речь не идет, но каждая выплата должна быть оценена на ее адекватность.

«Когда мы сформируем достаточное количество услуг, когда 80% населения будет охвачено услугами, людей будут качественно сопровождать и они выйдут из сложных жизненных обстоятельств, тогда выплаты сами по себе можно снизить, потому что люди пойдут в экономическую активность», — сказала Жолнович в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По ее словам, параллельно с этим процессом ведомство производит верификацию выплат на экономическую состоятельность и целесообразность.

«Третий шаг — определение критериев, в каких случаях эта выплата нужна, а в каких случаях — нет. Это будут преимущественно две составляющие — бедность, когда человека нужно поддержать, чтобы он выжил, но в то же время помочь стать экономически самостоятельным, а также уход, который нужен человеку на протяжении жизни», — добавила она.

Министр отметила, что выплаты есть в каждом государстве, но в Украине они часто сильно фрагментированы, запутаны и имеют непонятные основания для предоставления.

«Поэтому наша задача это унифицировать: сделать две, три, четыре, пять, но понятных и достаточных, для того, чтобы поддержать человека, когда у него есть бедность, когда у него есть вынужденная безработица, когда он потерял жилье или имеет какой-то другой риск, когда ему нужна поддержка. В то же время мы должны людей не обманывать, а четко говорить, что в твоем случае есть год для того, чтобы стать на ноги. Год государство будет оказывать поддержку, но человек также должен сделать определенные шаги — переучиться, искать работу, организовывать собственное дело», — подчеркнула Жолнович.

По словам министра, после такой поддержки человек должен стать экономически самостоятельным, самодостаточным, реализованным и полностью интегрированным в общество.

«Сейчас мы пишем новый Социальный кодекс, и в рамках глобального переформатирования льгот будем их пересматривать и унифицировать. Потому что действительно нужно учитывать очень много факторов. Невозможно во многих случаях прекратить те статусные выплаты, которые были ранее предоставлены, потому что есть Конституция (здесь нужно будет советоваться и с Конституционным Судом). Также необходимо разграничивать, что является гарантией от государства, а что является привилегией», — рассказала она.

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Жолнович также отметила, что необходимо понять, могут ли власти сформировать гарантии, которые будут больше по содержанию, чем способность государства.

«То есть я не хочу сказать, что выплаты всем заберут или что их всех лишат, и у нас не будет социальных выплат. Это невозможно, это бессмысленно и нерационально. Но каждая выплата должна быть оценена на ее адекватность. И если она ничего за собой не несет, а просто так исторически сложилась, то, очевидно, она должна быть переформатирована во что-то другое, в какую-то поддержку, которая будет человеку действительно нужной и действенной. Вот и есть новый общественный договор», — подытожила она.

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