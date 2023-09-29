Денежная помощь от международных организаций вырастет с октября: какие будут выплаты — Finance.ua

Денежная помощь от международных организаций вырастет с октября: какие будут выплаты Сегодня 21:33

Денежная помощь украинцам от гуманитарных организаций увеличится с октября. Ежемесячные выплаты будут составлять 3600 грн вместо 2200 грн на одного человека.

Пересмотр размера пособий связан с ростом цен и общей стоимости жизни, сообщает РБК-Украина со ссылкой на благотворительную организацию ADRA Ukraine.

Гуманитарные организации в Украине пересмотрели размер ежемесячных выплат многоцелевой денежной помощи пострадавшим от войны украинцам, относящимся к наиболее уязвимым категориям. С 1 октября уязвимые слои населения будут получать 3600 грн для каждого члена семьи вместо 2220 грн, которые выплачивались ранее.

«Рост цен на товары первой необходимости и общей стоимости жизни из-за разрушенной войной экономики побудил гуманитарные организации пересмотреть размер ежемесячного пособия. Это сделано для того, чтобы получающие помощь и далее имели ресурсы для удовлетворения своих наиболее неотложных потребностей», — объясняют в фонде.

Отмечается, что разные организации могут внедрять новый размер помощи одновременно.

«Однако все организации согласовали пересмотренный размер денежной помощи и обязались сделать все возможное, чтобы применить его как можно скорее», — обращают внимание в ADRA Ukraine.

Гуманитарные организации будут регулярно пересматривать эту сумму, учитывая развитие ситуации из-за войны в Украине.

Прием необходим объем заявок на помощь от ADRA Ukraine сформирован. О новых регистрациях будет объявлено дополнительно.

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