В Украине запустят Единый социальный реестр: зарегистрирован законопроект — Finance.ua

В Украине запустят Единый социальный реестр: зарегистрирован законопроект Сегодня 14:02 — Личные финансы

В Украине запустят Единый социальный реестр: зарегистрирован законопроект

В Украине хотят внедрить Единый социальный реестр для ускорения и оптимизации процесса назначения социальной помощи населению.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

«В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о Едином социальном реестре (ЕСР). Он призван объединить всех получателей социальной поддержки в одну базу данных и таким образом ускорить и оптимизировать процесс назначения различных видов социальной поддержки населению», — говорится в сообщении.

Что предполагает система

ЕСР — централизованная система сбора, обработки, хранения и учета электронных данных получателей социальной поддержки.

Реестр будет объединять унифицированные данные получателей всех видов социальной поддержки — услуг, пособий, субсидий. Это означает, что у каждого человека, который нуждается в поддержке от государства или уже получает ее, будет свое личное электронное дело под различные социальные случаи.

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«Принятие этого законопроекта важно для эффективного продолжения цифровой реформы социальной сферы. Мы предлагаем совершенно новый подход с проактивными социальными услугами, когда потребности уязвимых групп населения решаются заранее, еще до возникновения проблем», — рассказал заместитель министра социальной политики Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Константин Кошеленко.

Справка Finance.ua:

в Украине запустят персональные социальные карты для жителей четырех областей. Речь идет о проекте системы электронного кейс-менеджмента. Человек будет обращаться за социальной помощью, информация будет попадать в кейс-менеджер, с помощью планшета он будет оценивать, что нужно человеку и что ему может предложить государство. И все это происходит в одной электронной системе;

социальные службы разработали специальную процедуру проверки, чтобы выявить, действительно ли человек живет по адресу, указанному при регистрации статуса ВПЛ. Проверку местожительства проводят сотрудники территориальных органов Нацсоцслужбы, работники соцзащиты и представители тергромад.

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