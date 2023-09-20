В Украине запустят Единый социальный реестр: зарегистрирован законопроект — Finance.ua

В Украине запустят Единый социальный реестр: зарегистрирован законопроект
В Украине хотят внедрить Единый социальный реестр для ускорения и оптимизации процесса назначения социальной помощи населению.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
«В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о Едином социальном реестре (ЕСР). Он призван объединить всех получателей социальной поддержки в одну базу данных и таким образом ускорить и оптимизировать процесс назначения различных видов социальной поддержки населению», — говорится в сообщении.
Что предполагает система
ЕСР — централизованная система сбора, обработки, хранения и учета электронных данных получателей социальной поддержки.
Реестр будет объединять унифицированные данные получателей всех видов социальной поддержки — услуг, пособий, субсидий. Это означает, что у каждого человека, который нуждается в поддержке от государства или уже получает ее, будет свое личное электронное дело под различные социальные случаи.
«Принятие этого законопроекта важно для эффективного продолжения цифровой реформы социальной сферы. Мы предлагаем совершенно новый подход с проактивными социальными услугами, когда потребности уязвимых групп населения решаются заранее, еще до возникновения проблем», — рассказал заместитель министра социальной политики Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Константин Кошеленко.
Справка Finance.ua:
- в Украине запустят персональные социальные карты для жителей четырех областей. Речь идет о проекте системы электронного кейс-менеджмента. Человек будет обращаться за социальной помощью, информация будет попадать в кейс-менеджер, с помощью планшета он будет оценивать, что нужно человеку и что ему может предложить государство. И все это происходит в одной электронной системе;
- социальные службы разработали специальную процедуру проверки, чтобы выявить, действительно ли человек живет по адресу, указанному при регистрации статуса ВПЛ. Проверку местожительства проводят сотрудники территориальных органов Нацсоцслужбы, работники соцзащиты и представители тергромад.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
Поделиться новостью