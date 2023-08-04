Перевірка ВПО і скасування виплат: які зміни очікують на українців — Finance.ua

Перевірка ВПО і скасування виплат: які зміни очікують на українців Сьогодні 14:00 — Казна та Політика

Соціальні служби розробили спеціальну процедуру перевірки, щоб виявити, чи дійсно людина живе за адресою, вказаною під час реєстрації статусу ВПО.

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що з липня почались перевірки місця проживання внутрішньопереміщених осіб. Також він пояснив, у якому випадку можуть призначити перевірку та за яких умов статус ВПО можуть скасувати. Про це ідеться у Telegram-каналі чиновника.

Зі слів омбудсмена, перевірку місця проживання проводять співробітники територіальних органів Нацсоцслужби, працівники соцзахисту та представники тергромад.

Перевірка місця проживання ВПО: які причини

Спеціалісти можуть завітати за місцем проживання переселенця при наступних підозрілих моментах:

якщо людина стала на облік як ВПО відразу у кількох територіальних громадах;

якщо отримано повідомлення, що людина змінила фактичне місце проживання;

якщо є рекомендації Міністерства фінансів, яке перевірило майновий стан фігуранта.

Яка процедури перевірки ВПО

Урядовець пояснив, як відбуваються візити:

спершу людину попереджають — за два дні до візиту телефонують або надсилають попередження іншим способом, який дає можливість зафіксувати повідомлення;

потім прибувають перевіряльники;

якщо людина попередить, що її не буде на місці, то перевірку перенесуть на два тижні;

якщо людини не буде за місцем проживання, то складуть акт і залишать відповідне офіційне повідомлення.

Скасування виплат ВПО: коли можливо

Вказується, що за певних умов людина може втратити допомогу, яку отримує від держави у статусі переселенця:

якщо людина протягом 30 днів не проходить ідентифікацію;

якщо не відповідає критеріям для встановлення статусу ВПО.

Хто має право на статус ВПО

Громадяни мають право отримати статус ВПО, якщо належать до наступних категорій:

людина проживала на ТОТ або на території, де відбуваються активні бойові дії. При цьому місцевість має бути включена до відповідного переліку, який веде Мінреінтеграції (останні зміни — відповідно до наказу № 197 від 11 липня 2023 року);

людина втратила житло — його зруйновано внаслідок вторгнення росії;

студенти, які навчаються у профтехучилищах, закладах фахової передвищої та вищої освіти, які перемістились з ТОТ або місцевості з бойовими діями, або якщо у них повністю зруйноване житло.

Нагадуємо, починаючи з серпня, уряд змістив термін виплати допомоги ВПО — про це ідеться у роз’ясненнях Мінреінтеграції.

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