Перевірка ВПО і скасування виплат: які зміни очікують на українців — Finance.ua
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Перевірка ВПО і скасування виплат: які зміни очікують на українців

Казна та Політика
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Соціальні служби розробили спеціальну процедуру перевірки, щоб виявити, чи дійсно людина живе за адресою, вказаною під час реєстрації статусу ВПО.
Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що з липня почались перевірки місця проживання внутрішньопереміщених осіб. Також він пояснив, у якому випадку можуть призначити перевірку та за яких умов статус ВПО можуть скасувати. Про це ідеться у Telegram-каналі чиновника.
Зі слів омбудсмена, перевірку місця проживання проводять співробітники територіальних органів Нацсоцслужби, працівники соцзахисту та представники тергромад.
Перевірка місця проживання ВПО: які причини
Спеціалісти можуть завітати за місцем проживання переселенця при наступних підозрілих моментах:
  • якщо людина стала на облік як ВПО відразу у кількох територіальних громадах;
  • якщо отримано повідомлення, що людина змінила фактичне місце проживання;
  • якщо є рекомендації Міністерства фінансів, яке перевірило майновий стан фігуранта.
Яка процедури перевірки ВПО
Урядовець пояснив, як відбуваються візити:
  • спершу людину попереджають — за два дні до візиту телефонують або надсилають попередження іншим способом, який дає можливість зафіксувати повідомлення;
  • потім прибувають перевіряльники;
  • якщо людина попередить, що її не буде на місці, то перевірку перенесуть на два тижні;
  • якщо людини не буде за місцем проживання, то складуть акт і залишать відповідне офіційне повідомлення.
Скасування виплат ВПО: коли можливо
Вказується, що за певних умов людина може втратити допомогу, яку отримує від держави у статусі переселенця:
  • якщо людина протягом 30 днів не проходить ідентифікацію;
  • якщо не відповідає критеріям для встановлення статусу ВПО.
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Хто має право на статус ВПО
Громадяни мають право отримати статус ВПО, якщо належать до наступних категорій:
  • людина проживала на ТОТ або на території, де відбуваються активні бойові дії. При цьому місцевість має бути включена до відповідного переліку, який веде Мінреінтеграції (останні зміни — відповідно до наказу № 197 від 11 липня 2023 року);
  • людина втратила житло — його зруйновано внаслідок вторгнення росії;
  • студенти, які навчаються у профтехучилищах, закладах фахової передвищої та вищої освіти, які перемістились з ТОТ або місцевості з бойовими діями, або якщо у них повністю зруйноване житло.
Нагадуємо, починаючи з серпня, уряд змістив термін виплати допомоги ВПО — про це ідеться у роз’ясненнях Мінреінтеграції.

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За матеріалами:
Фокус
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