Перевірка ВПО і скасування виплат: які зміни очікують на українців — Finance.ua

Перевірка ВПО і скасування виплат: які зміни очікують на українців
Соціальні служби розробили спеціальну процедуру перевірки, щоб виявити, чи дійсно людина живе за адресою, вказаною під час реєстрації статусу ВПО.
Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що з липня почались перевірки місця проживання внутрішньопереміщених осіб. Також він пояснив, у якому випадку можуть призначити перевірку та за яких умов статус ВПО можуть скасувати. Про це ідеться у Telegram-каналі чиновника.
Зі слів омбудсмена, перевірку місця проживання проводять співробітники територіальних органів Нацсоцслужби, працівники соцзахисту та представники тергромад.
Перевірка місця проживання ВПО: які причини
Спеціалісти можуть завітати за місцем проживання переселенця при наступних підозрілих моментах:
- якщо людина стала на облік як ВПО відразу у кількох територіальних громадах;
- якщо отримано повідомлення, що людина змінила фактичне місце проживання;
- якщо є рекомендації Міністерства фінансів, яке перевірило майновий стан фігуранта.
Яка процедури перевірки ВПО
Урядовець пояснив, як відбуваються візити:
- спершу людину попереджають — за два дні до візиту телефонують або надсилають попередження іншим способом, який дає можливість зафіксувати повідомлення;
- потім прибувають перевіряльники;
- якщо людина попередить, що її не буде на місці, то перевірку перенесуть на два тижні;
- якщо людини не буде за місцем проживання, то складуть акт і залишать відповідне офіційне повідомлення.
Скасування виплат ВПО: коли можливо
Вказується, що за певних умов людина може втратити допомогу, яку отримує від держави у статусі переселенця:
- якщо людина протягом 30 днів не проходить ідентифікацію;
- якщо не відповідає критеріям для встановлення статусу ВПО.
Хто має право на статус ВПО
Громадяни мають право отримати статус ВПО, якщо належать до наступних категорій:
- людина проживала на ТОТ або на території, де відбуваються активні бойові дії. При цьому місцевість має бути включена до відповідного переліку, який веде Мінреінтеграції (останні зміни — відповідно до наказу № 197 від 11 липня 2023 року);
- людина втратила житло — його зруйновано внаслідок вторгнення росії;
- студенти, які навчаються у профтехучилищах, закладах фахової передвищої та вищої освіти, які перемістились з ТОТ або місцевості з бойовими діями, або якщо у них повністю зруйноване житло.
Нагадуємо, починаючи з серпня, уряд змістив термін виплати допомоги ВПО — про це ідеться у роз’ясненнях Мінреінтеграції.
Допомога для ВПО: суми та процедура отримання
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