Часть соцвыплат украинцам в оккупации могут прекратить: Верещук раскрыла детали — Finance.ua

Часть соцвыплат украинцам в оккупации могут прекратить: Верещук раскрыла детали
Украинские чиновники проведут ревизию социальных выплат гражданам, проживающим в оккупации. Часть из них может быть отменена.
Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирин Верещук в Telegram.
По ее словам, сейчас часть выплат требует ревизии с точки зрения социальной справедливости и политической целесообразности. Поэтому следует оценить, как оправданно проводить такие платежи.
Верещук напомнила, что сейчас Украина продолжает выплаты отдельным категориям учителей, врачей и работников госпредприятий, а также переселенцам в оккупации. Также продолжаются и выплаты субсидий и льгот, несмотря на то что предоставление коммунальных услуг фактически не происходит.
«Пока мы не говорим об отмене выплат. Мы говорим о ревизии и оценке целесообразности с точки зрения текущей реальности. По результатам ревизии некоторые выплаты могут быть приостановлены или приостановлены. В ближайшее время министерства и ведомства проведут ревизию и предоставят рабочие предложения», — уточнила министр.
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