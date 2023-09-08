Часть соцвыплат украинцам в оккупации могут прекратить: Верещук раскрыла детали — Finance.ua

Часть соцвыплат украинцам в оккупации могут прекратить: Верещук раскрыла детали Сегодня 11:01 — Личные финансы

Часть соцвыплат украинцам в оккупации могут прекратить: Верещук раскрыла детали

Украинские чиновники проведут ревизию социальных выплат гражданам, проживающим в оккупации. Часть из них может быть отменена.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирин Верещук в Telegram

По ее словам, сейчас часть выплат требует ревизии с точки зрения социальной справедливости и политической целесообразности. Поэтому следует оценить, как оправданно проводить такие платежи.

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Верещук напомнила, что сейчас Украина продолжает выплаты отдельным категориям учителей, врачей и работников госпредприятий, а также переселенцам в оккупации. Также продолжаются и выплаты субсидий и льгот, несмотря на то что предоставление коммунальных услуг фактически не происходит.

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«Пока мы не говорим об отмене выплат. Мы говорим о ревизии и оценке целесообразности с точки зрения текущей реальности. По результатам ревизии некоторые выплаты могут быть приостановлены или приостановлены. В ближайшее время министерства и ведомства проведут ревизию и предоставят рабочие предложения», — уточнила министр.

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