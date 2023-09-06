Банкам хотят запретить взыскивать долги из выплат внутренних переселенцев — Finance.ua

Банкам хотят запретить взыскивать долги из выплат внутренних переселенцев Сегодня 15:16 — Личные финансы

Банкам хотят запретить взыскивать долги из выплат внутренних переселенцев

Верховная Рада должна рассмотреть законопроект, запрещающий банкам взыскивать средства, получаемые внутренне перемещенными лицами в качестве пособия на проживание.

Как сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук, потребность в принятии законопроекта № 9065 есть, ведь в последнее время участились жалобы по взысканию банками средств из выплат ВПЛ.

По ее словам, это несправедливо по отношению к переселенцам.

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«Считаю несправедливым, что банки пытаются изъять средства, которые государство платит переселенцам. Ибо эти люди остались без дома и имущества. У многих нет работы. Понимаю, что переселенец может быть должен банку деньги. Но коммерческое кредитование имеет свои риски, которые являются частью банковского бизнеса», — отметила Верещук.

Министр также подчеркнула, что пособие переселенцам выплачивают не для того, чтобы эти деньги забирали себе банки, а для того, чтобы помочь выжить в течение какого-то времени.

Справка Finance.ua:

украинцы значительно нарастили количество долгов за последние три месяца. За это время количество долгов в Едином реестре должников выросло на 7%. Речь идет о более чем полумиллионе новых долгов;

у должников в Украине могут отобрать автомобиль или квартиру во время войны.

Соціальна інформаційна платформа По материалам:

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