Банкам хотят запретить взыскивать долги из выплат внутренних переселенцев — Finance.ua
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Банкам хотят запретить взыскивать долги из выплат внутренних переселенцев

Личные финансы
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Банкам хотят запретить взыскивать долги из выплат внутренних переселенцев
Банкам хотят запретить взыскивать долги из выплат внутренних переселенцев
Верховная Рада должна рассмотреть законопроект, запрещающий банкам взыскивать средства, получаемые внутренне перемещенными лицами в качестве пособия на проживание.
Как сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук, потребность в принятии законопроекта № 9065 есть, ведь в последнее время участились жалобы по взысканию банками средств из выплат ВПЛ.
По ее словам, это несправедливо по отношению к переселенцам.
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«Считаю несправедливым, что банки пытаются изъять средства, которые государство платит переселенцам. Ибо эти люди остались без дома и имущества. У многих нет работы. Понимаю, что переселенец может быть должен банку деньги. Но коммерческое кредитование имеет свои риски, которые являются частью банковского бизнеса», — отметила Верещук.
Министр также подчеркнула, что пособие переселенцам выплачивают не для того, чтобы эти деньги забирали себе банки, а для того, чтобы помочь выжить в течение какого-то времени.

Справка Finance.ua:

  • украинцы значительно нарастили количество долгов за последние три месяца. За это время количество долгов в Едином реестре должников выросло на 7%. Речь идет о более чем полумиллионе новых долгов;
  • у должников в Украине могут отобрать автомобиль или квартиру во время войны.
По материалам:
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