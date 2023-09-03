Выплат ВПЛ лишились более 100 тысяч украинцев, находящихся за рубежом — Finance.ua

Выплат ВПЛ лишились более 100 тысяч украинцев, находящихся за рубежом Сегодня 07:04 — Казна и Политика

Выплат ВПЛ лишились более 100 тысяч украинцев, находящихся за рубежом

По результатам проведенной верификации внутренне перемещенных лиц пособие на проживание безосновательно получали около 109 тыс. находившихся за рубежом украинцев. В настоящее время выплаты им прекращены.

Об этом в эфире общенационального марафона «Единые новости» сообщила первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак.

«По результатам верификации, проводимой Министерством финансов, около 109 тысяч человек, получавших пособие как внутренне перемещенные лица, на самом деле проживали за границей. По крайней мере, полтора месяца до 1 августа они постоянно находились за границей. Скорее всего эти граждане получают помощь от других государств. Поэтому они не подпадают под статус внутренне перемещенных лиц. Им выплаты были прекращены», — сказала Марчак.

По ее словам, сейчас идет первый этап верификации получателей государственной помощи, призванный упорядочить назначенные выплаты, в ходе которого, в частности, было установлено, что почти 10 тысяч граждан, которым начислялись выплаты, на 1 августа уже умерли. А еще около 10 тысяч украинцев одновременно получали пособие в нескольких громадах по месту регистрации.

Второй этап, который начинается 1 сентября, будет сфокусирован на том, чтобы выявить тех граждан, которые нуждаются в государственной помощи больше всего.

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«Государство завершит проверку получателей пособия относительно их имущественного положения и расходов, чтобы выявить тех, кто действительно наименее защищен финансово. Поэтому если семья или получатель пособия как ВПЛ после вступления в силу правительственного постановления („Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц“ от 11 июля 2023 г. № 709. — ред.), то есть с середины июля по 1 сентября, или приобрело новое транспортное средство, новое жилье или земельный участок, облигации внутреннего государственного займа на сумму свыше 100 тысяч гривен, то есть свидетельство, что у такой семьи есть достаточный капитал для инвестиций и дорогостоящих покупок, таким гражданам с 1 сентября будет прекращено начисление выплат. Это поможет нам продолжать поддерживать тех граждан, у которых нет такой подушки безопасности», — отметила Марчак.

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Укрінформ По материалам:

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