Как человеку, который находится за границей, отказаться от выплат ВПЛ — Finance.ua
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Как человеку, который находится за границей, отказаться от выплат ВПЛ

Личные финансы
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Как человеку, который находится за границей, отказаться от выплат ВПЛ
Как человеку, который находится за границей, отказаться от выплат ВПЛ
С 1 ноября ВПЛ, которые находятся за границей более 30 дней без обоснованных причин, а также вернувшиеся на покинутое место жительства не будут получать государственную помощь.
В Telegram-канале Уряд online рассказывают, как человеку, который находится за границей, отказаться от выплат.
«Для этого необходимо отправить заявление об отказе от денежной помощи по электронной почте или средствами почтовой связи на адрес органа соцзащиты населения в Украине, в котором вы состоите на учете», — говорится в сообщении.
В заявлении произвольной формы должны быть указаны следующие обязательные реквизиты:
  • название органа соцзащиты населения, в котором гражданин состоит на учете;
  • фамилия, имя, отчество получателя помощи;
  • адрес зарегистрированного/задекларированного места жительства/пребывания;
  • контактный номер мобильного телефона;
  • адрес электронной почты (при наличии);
  • вид получаемой помощи (помощь на проживание ВПЛ).
Кроме того, при наличии технических возможностей и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика можно подать уведомление об отказе от помощи через портал «Дія».
Напомним, на выплаты внутриперемещенным лицам в 2023 году государство должно выделить 72 млрд грн.
С августа выплаты денежной помощи внутренне перемещенным лицам будут производиться в два периода — до 15 и 28 числа.
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По материалам:
Finance.ua
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