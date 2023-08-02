Уряд змінив дати виплат переселенцям — Finance.ua

Уряд змінив дати виплат переселенцям Сьогодні 15:48 — Особисті фінанси

Уряд змінив дати виплат переселенцям

Із серпня виплати грошової допомоги внутрішньо переміщеним особами будуть здійснюватися у два періоди — до 15 і 28 числа.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Згідно з Постановою КМУ від 11 липня 2023 року № 709, яку розробило Мінсоцполітики, змінено періоди виплат державної допомоги внутрішньо переміщеним особам. Таким чином, у серпні й у подальшому буде два виплатних періоди допомоги ВПО — до 15 і 28 числа», — сказано в повідомленні.

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Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.

Нагадаємо, на виплати внутрішньо переміщеним особам у 2023 році держава має виділити 72 млрд грн.

Також Кабінет Міністрів відтермінував нововведення про призначення допомоги ВПО на сім'ю до. З 1 серпня 2023 року, українці, які проживають за кордоном та одержують виплати як внутрішньо переміщені особи, більше не повинні були претендувати на ці кошти. Але уряд відтермінував введення в дію цієї новації до 1 листопада 2023 року.

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