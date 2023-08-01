На виплати переселенцям цьогоріч треба 72 мільярди гривень — Finance.ua

На виплати переселенцям цьогоріч треба 72 мільярди гривень Сьогодні 15:14 — Казна та Політика

На виплати переселенцям цьогоріч треба 72 мільярди гривень

На виплати внутрішньо переміщеним особам у 2023 році держава має виділити 72 млрд грн.

Про це віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук сказала в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Наприклад, у 2022 році було потрібно 57 млрд грн. У 2023-му, за прогнозами, треба 72 млрд грн знайти державі, щоб виплатити всі належні виплати ВПО. Після оборони та безпеки це найбільше стаття видатків державного бюджету», — сказала Верещук.

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За її словами, нині в Україні 4,9 млн офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб. Ще близько 5 мільйонів наших співвітчизників перебувають за кордоном.

«Аналіз Держприкордонслужби показує, що більше людей повертається, ніж тих, хто виїздить. І це добре для держави», — переконана глава Мінреінтеграції.

Як повідомлялося, розмір допомоги на дорослу працюючу особу становить 2 тис. грн, на дитину, або людину з інвалідністю — 3 тис. грн.

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Укрінформ За матеріалами:

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