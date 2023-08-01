Уряд відтермінував нововведення щодо допомоги ВПО — Finance.ua

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Уряд відтермінував нововведення щодо допомоги ВПО

Казна та Політика
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Уряд відтермінував нововведення щодо допомоги ВПО
Уряд відтермінував нововведення щодо допомоги ВПО
Кабінет Міністрів відтермінував нововведення про призначення допомоги ВПО на сім'ю до 1 листопада.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Зазначається, що в середині липня уряд змінив правила щодо надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.
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Зокрема, згідно з цими змінами, за оформленням допомоги на проживання має звертатись одна особа від всієї сімʼї, а не кожен член сімʼї окремо.
«Ці нововведення мали набути чинності з 1 серпня 2023 року і стосувалися внутрішніх переселенців, які вперше звертаються за допомогою. Але уряд відтермінував введення в дію цієї новації до 1 листопада 2023 року», — наголосили у відомстві.
Нагадаємо, 11 липня уряд уточнив умови виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, які мали запрацювати 1 серпня.
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Для всіх переселенців, які отримували допомогу станом на кінець липня, автоматично продовжили виплату допомоги ще на шість місяців, до кінця січня 2024 року.
Утім, виплати не отримуватимуть ті ВПО, які перебувають за кордоном понад 30 днів без обґрунтованих причин, а також ті, хто повернувся до покинутого місця проживання.
Також з 1 вересня мають припинитися виплати для тих переселенців, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави.
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За матеріалами:
Фінансовий клуб
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