Омбудсмен рассказал об особенностях проведения проверок ВПЛ — Finance.ua

Омбудсмен рассказал об особенностях проведения проверок ВПЛ
С июля Нацсоцслужбы начали проводить проверку местожительства внутренне перемещенных лиц.
Об этом сообщил в Telegram Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.
К проверкам могут также привлекать должностных лиц органов социальной защиты населения и/или территориальных громад. Основания для проведения проверки:
- человек встал на учет ВПЛ в пределах одной территориальной громады;
- в случае получения сообщения об изменении фактического места жительства/нахождения получателя пособия;
- получение рекомендаций Минфина по результатам верификации.
Лицо, которое будет проверять, должно уведомить о проверке не менее чем за 2 два календарных дня до ее проведения (по телефону или другим доступным средством связи, обеспечивающим фиксацию такого сообщения).
В случае уведомления лицом об отсутствии на месте (по уважительным причинам) проверку отложат на две недели. Если ВПЛ при проверке отсутствует, должностные лица составят соответствующий акт и оставят уведомление этому лицу.
Кроме того, непрохождение ВПЛ в течение 30 дней идентификации и/или установления несоответствия критериям — это причина отмены выплат.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
Поделиться новостью