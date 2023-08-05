Омбудсмен рассказал об особенностях проведения проверок ВПЛ — Finance.ua

Омбудсмен рассказал об особенностях проведения проверок ВПЛ Сегодня 13:16 — Личные финансы

Омбудсмен рассказал об особенностях проведения проверок ВПЛ

С июля Нацсоцслужбы начали проводить проверку местожительства внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщил в Telegram Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

К проверкам могут также привлекать должностных лиц органов социальной защиты населения и/или территориальных громад. Основания для проведения проверки:

человек встал на учет ВПЛ в пределах одной территориальной громады;

в случае получения сообщения об изменении фактического места жительства/нахождения получателя пособия;

получение рекомендаций Минфина по результатам верификации.

Лицо, которое будет проверять, должно уведомить о проверке не менее чем за 2 два календарных дня до ее проведения (по телефону или другим доступным средством связи, обеспечивающим фиксацию такого сообщения).

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В случае уведомления лицом об отсутствии на месте (по уважительным причинам) проверку отложат на две недели. Если ВПЛ при проверке отсутствует, должностные лица составят соответствующий акт и оставят уведомление этому лицу.

Кроме того, непрохождение ВПЛ в течение 30 дней идентификации и/или установления несоответствия критериям — это причина отмены выплат.

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УНН По материалам:

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