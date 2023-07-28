В Украине хотят проверять безработных относительно обоснованности выплат — Finance.ua

В Украине хотят проверять безработных относительно обоснованности выплат Сегодня 13:01 — Личные финансы

В Украине хотят проверять безработных относительно обоснованности выплат

В Украине хотят проверить безработных относительно обоснованности выплат материального обеспечения. Минэкономики выставило на общественное обсуждение соответствующий проект приказа. Порядок проверок по безработице был и прежде, но теперь его хотят кардинально изменить.

Как отмечено в пояснительной записке к проекту, он разработан по поручению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Что хотят изменить

Документом определяется механизм расследования страховых случаев и обоснованности назначения и выплаты материального обеспечения, в частности:

порядок обмена соответствующей информацией между Государственным центром занятости, Минфином, Минюстом, ГНС, ПФУ и Администрацией Госпогранслужбы;

порядок проведения сверки/проверки информации (сведений), поданных человеком во время регистрации или перерегистрации его как безработного и в течение срока пребывания человека в статусе зарегистрированного безработного, на основании которого (которых) предоставляется статус зарегистрированного безработного, назначается и выплачивается материальное обеспечение на случай безработицы, предоставляются социальные услуги, а также сведений, на основании которых предоставляется застрахованному лицу пособие по частичной безработице;

порядок проведения проверки у страхователя, работодателя или физического лица-предпринимателя, являющегося застрахованным лицом, в случае выявления несоответствия (несоответствий) информации (данных) по результатам проведения расследования;

составление соответствующего акта по результатам проведения проверки.

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Также при необходимости расследование страховых случаев и обоснованности выплат будет проводиться путем проведения выездных плановых и внеплановых проверок страхователей. Если в ходе расследования безработного будет выявлено нарушение правил, с него могут снять статус, а бюджетную помощь придется вернуть.

Как в «Дії» оформить статус безработного

В приложении и на портале «Дія» теперь можно оформить статус безработного и получать ежемесячное пособие. Услугой могут воспользоваться украинцы, которые были официально трудоустроены, но лишились работы из-за войны или не могут продолжать деятельность как ФЛП из-за военного положения и зарегистрированы на временно оккупированных территориях или там, где ведутся активные боевые действия. Пошаговая инструкция:

в приложении выберите меню «Услуги» и пункт «Пособие по безработице», на портале — услугу по получению статуса безработного,

подтвердите, что вы действительно лишились работы и не являетесь студентом дневной формы обучения,

после подтверждения данных выберите город и центр занятости, в котором хотите получить статус,

при необходимости оставьте свои паспортные и контактные данные, выберите периодичность получения выплат и карту єПідтримки, на которую будет начисляться помощь. Если у вас нет карты, можете оформить виртуальную просто в приложении,

внимательно перепроверьте заявление и подтвердите его.

Ожидайте, когда работники центра занятости обработают вашу заявку. Вы получите push-уведомление об этом в приложении.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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