Безработица обновила исторический минимум: сколько украинцев встали на учет — Finance.ua

Безработица обновила исторический минимум: сколько украинцев встали на учет Сегодня 10:01 — Личные финансы

Безработица обновила исторический минимум: сколько украинцев встали на учет

Уровень официальной безработицы в Украине продолжает снижаться и обновил очередной исторический минимум.

Об этом свидетельствуют публикуемые НБУ Государственной службы занятости.

Согласно последним данным, в июне 2023 года количество зарегистрированных безработных упало до 113,4 тысячи, среди которых 80,7 тысячи — женщины. Год назад было 316,4 тысяч безработных.

Количество зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице, упало за год с 264,9 до 47,0 тысяч человек.

Потребность работодателей в работниках замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей) составляет 45 тысяч. Нагрузка на одно свободное место составляет 3,0.

Новые правила

Напомним, что в Украине в мае вступил в силу новый порядок регистрации, перерегистрация зарегистрированных безработных и ведение учета лиц, ищущих работу.

Теперь заявление о получении статуса зарегистрированного безработного или его прекращении можно подать:

через веб-портал или мобильное приложение;

путем личного обращения в ближайший центр занятости.

Кроме того, для получения статуса необходимо предоставлять военно-учетный документ.

Справка Finance.ua:

во время войны продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней;

кроме того, максимальный размер пособия по безработице с 1 января 2023 года составляет 6700 гривен — размер минимальной зарплаты. Раньше в Украине платили 150% минималки. Размер минимальной помощи по безработице сокращен с 1800 до 1000 гривен.

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