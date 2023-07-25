Безработица обновила исторический минимум: сколько украинцев встали на учет — Finance.ua
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Безработица обновила исторический минимум: сколько украинцев встали на учет

Личные финансы
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Безработица обновила исторический минимум: сколько украинцев встали на учет
Безработица обновила исторический минимум: сколько украинцев встали на учет
Уровень официальной безработицы в Украине продолжает снижаться и обновил очередной исторический минимум.
Об этом свидетельствуют публикуемые НБУ Государственной службы занятости.
Согласно последним данным, в июне 2023 года количество зарегистрированных безработных упало до 113,4 тысячи, среди которых 80,7 тысячи — женщины. Год назад было 316,4 тысяч безработных.
Количество зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице, упало за год с 264,9 до 47,0 тысяч человек.
Потребность работодателей в работниках замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей) составляет 45 тысяч. Нагрузка на одно свободное место составляет 3,0.

Новые правила

Напомним, что в Украине в мае вступил в силу новый порядок регистрации, перерегистрация зарегистрированных безработных и ведение учета лиц, ищущих работу.
Теперь заявление о получении статуса зарегистрированного безработного или его прекращении можно подать:
  • через веб-портал или мобильное приложение;
  • путем личного обращения в ближайший центр занятости.
Кроме того, для получения статуса необходимо предоставлять военно-учетный документ.

Справка Finance.ua:

  • во время войны продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней;
  • кроме того, максимальный размер пособия по безработице с 1 января 2023 года составляет 6700 гривен — размер минимальной зарплаты. Раньше в Украине платили 150% минималки. Размер минимальной помощи по безработице сокращен с 1800 до 1000 гривен.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
РБК-Україна
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