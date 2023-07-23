Чи забирають авто і квартири за борги під час війни: роз’яснення Мін'юсту — Finance.ua

Чи забирають авто і квартири за борги під час війни: роз’яснення Мін'юсту Сьогодні 16:02 — Особисті фінанси

Чи забирають авто і квартири за борги під час війни: роз’яснення Мін'юсту

У боржників в Україні можуть забрати автомобіль чи квартиру під час війни. Державна виконавча служба продовжує свою роботу.

Про це повідомляє заступник міністра юстиції України з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.

«Що стосується автомобілів та нерухомості, ми на загальних підставах… здійснюємо», — сказав він, відповідаючи на питання щодо конфіскації автомобілів та квартир.

Гайченко розповів, що є деякі виключення по військовослужбовцям, по сплаті комунальних послуг.

«Якщо це є звичайні борги, або якщо людина накопичила стільки несплачених адмінштрафів, що для цього потрібно забрати машину або квартиру, так, ми це можемо зробити, і ми це робимо», — повідомив заступник міністра юстиції.

Водночас, за його словами, під час війни в Україні пом’якшили законодавство щодо боржників, дозволивши витрачати з арештованих рахунків 13 тисяч гривень на місяць.

Гайченко повідомив, що зараз в Україні приблизно 2,5 млн боржників. «На сьогодні у нас стало, і так було і до війни, у нас плюс-мінус 2,2−2,5 млн одночасних виконавчих проваджень», — сказав він та додав, що одні погашають свої борги, хтось новий додається.

Нова ініціатива уряду

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо цифровізації виконавчого провадження, яким пропонується закрити лазівки для боржників.

Законопроєктом пропонується накладати арешт на депозити. Банківські установи на вимогу судового виконавця повинні не продовжувати депозитні договори, сповіщаючи виконавця про суму депозиту, а потім накладати арешт та передавати їх у рахунок погашення боргу.

У разі наявності відомостей про власника транспортного засобу в Єдиному реєстрі боржників територіальні органи МВС будуть відмовляти у вчиненні реєстраційної дії. Ця норма існувала і раніше, але зараз удосконалена.

Довідка Finance.ua:

відомості про боржників, включені до Єдиного реєстру боржників, є відкритими та розміщуються на офіційному сайті Міністерства юстиції України. Якщо мова про юридичну особу — то в реєстрі міститься ідентифікаційний код особи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб;

в обов’язковому порядку в реєстр вноситься інформація про найменування органу або прізвище, ім'я, по батькові та посади посадової особи, яка видала виконавчий документ, або дані приватного виконавця, контактна інформація для зв’язку з ним.



До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо кредитів в Україні. Щоб допомогти вам із вибором кредиту у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко та комфортно вибрати необхідний саме вам кредитний продукт.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.