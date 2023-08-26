Топ причин, через які українці опиняються в Єдиному реєстрі боржників — Finance.ua
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Топ причин, через які українці опиняються в Єдиному реєстрі боржників

Особисті фінанси
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Топ причин, через які українці опиняються в Єдиному реєстрі боржників
Топ причин, через які українці опиняються в Єдиному реєстрі боржників
Українці значно наростили кількість боргів протягом останніх трьох місяців. За цей час кількість боргів в Єдиному реєстрі боржників зросла на 7%. Йдеться про більш ніж півмільйона нових боргів.
Топ причин, через які українці опиняються в Єдиному реєстрі боржників
Для порівняння, від початку повномасштабної війни до травня 2023 кількість записів в ЄРБ збільшилась загалом на 8%. А за весь 2021 рік приріст складав майже 1,5 млн боргів, або 29%.
Про це повідомляє Опендатабот, посилаючись на дані власного дослідження Єдиного реєстру боржників.
  • Найбільший приріст за останні три місяці стався в категорії «Стягнення на користь держави» — +17%. Кількість таких боргів в реєстрі найбільша, їх частка складає 22,5%.
  • Друга за популярністю причина, через яку українці опиняються у Реєстрі боржників — це порушення ПДР. Наразі 19,7% боргів у ЄРБ стосуються саме цієї категорії.
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  • Топ-3 замикає стягнення коштів по кредитних заборгованостях — 17,5% від загальної кількості боргів українців. Варто зазначити, що більш ніж рік від початку повномасштабної війни ця категорія зменшувалась, натомість від початку травня спостерігається збільшення кількості боргів — +107 тисяч записів або ж 7%. Ймовірно, це пов’язано із скасування мораторію на стягнення заборгованостей, сума яких не перевищує 100 тисяч грн.
Топ причин, через які українці опиняються в Єдиному реєстрі боржників
Ще одна категорія, в якій від травня спостерігається суттєве зростання — стягнення судового збору. За останні три місяці приріст склав +10%, а за рік їх кількість збільшилася майже вдвічі — з 193 тисяч у серпні торік до 355 тисяч цьогоріч.
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За матеріалами:
Finance.ua
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