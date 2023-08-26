Топ причин, через які українці опиняються в Єдиному реєстрі боржників — Finance.ua

Топ причин, через які українці опиняються в Єдиному реєстрі боржників Сьогодні 08:14 — Особисті фінанси

Топ причин, через які українці опиняються в Єдиному реєстрі боржників

Українці значно наростили кількість боргів протягом останніх трьох місяців. За цей час кількість боргів в Єдиному реєстрі боржників зросла на 7%. Йдеться про більш ніж півмільйона нових боргів.

Для порівняння, від початку повномасштабної війни до травня 2023 кількість записів в ЄРБ збільшилась загалом на 8%. А за весь 2021 рік приріст складав майже 1,5 млн боргів, або 29%.

Про це повідомляє Опендатабот, посилаючись на дані власного дослідження Єдиного реєстру боржників.

Найбільший приріст за останні три місяці стався в категорії «Стягнення на користь держави» — +17%. Кількість таких боргів в реєстрі найбільша, їх частка складає 22,5%.

Друга за популярністю причина, через яку українці опиняються у Реєстрі боржників — це порушення ПДР. Наразі 19,7% боргів у ЄРБ стосуються саме цієї категорії.

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Топ-3 замикає стягнення коштів по кредитних заборгованостях — 17,5% від загальної кількості боргів українців. Варто зазначити, що більш ніж рік від початку повномасштабної війни ця категорія зменшувалась, натомість від початку травня спостерігається збільшення кількості боргів — +107 тисяч записів або ж 7%. Ймовірно, це пов’язано із скасування мораторію на стягнення заборгованостей, сума яких не перевищує 100 тисяч грн.

Ще одна категорія, в якій від травня спостерігається суттєве зростання — стягнення судового збору. За останні три місяці приріст склав +10%, а за рік їх кількість збільшилася майже вдвічі — з 193 тисяч у серпні торік до 355 тисяч цьогоріч.

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