Реєстр боржників: як знайти інформацію про себе — Finance.ua

Реєстр боржників: як знайти інформацію про себе Сьогодні 14:04 — Особисті фінанси

Реєстр боржників: як знайти інформацію про себе

Державний реєстр — це своєрідна база даних, де зібрано та систематизовано інформацію про кожного, хто має заборгованість. До нього включені підприємства, що заборгували по виплаті заробітної плати, боржники по аліментах та інші. Яка інформація про боржника вноситься до реєстру — читайте далі.

Відомості про боржників, включені до Єдиного реєстру боржників , є відкритими та розміщуються на офіційному сайті Міністерства юстиції України.

У реєстрі можна знайти:

ім'я, прізвище, по-батькові боржника,

його дату народження.



Якщо мова про юридичну особу — то в реєстрі міститься ідентифікаційний код особи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб.

В обов’язковому порядку в реєстр вноситься інформація про найменування органу або прізвище, ім'я, по батькові та посади посадової особи, яка видала виконавчий документ або дані приватного виконавця, контактну інформацію для зв’язку з ним.

Однією з функцій реєстру є запобігання відчуження боржниками майна.

Відповідно до закону, нотаріуси та інші державні реєстратори перед здійсненням будь-якої угоди з відчуження майна зобов’язані перевірити інформацію з Єдиного реєстру боржників.

У випадку, якщо в ході перевірки стане зрозуміло, що особа, яка звернулася до нотаріуса/реєстратора для проведення угоди, наприклад, відчуження нерухомого майна, значиться у реєстрі боржників, нотаріус або реєстратор зобов’язаний відмовити у здійсненні реєстраційних дій та у той же день повідомити органу державної виконавчої служби або приватному виконавцю про майно, з питань відчуження якого звернувся боржник. Не пізніше наступного дня з моменту отримання повідомлення виконавець в обов’язковому порядку повинен прийняти рішення про накладення арешту на таке майно.

Крім проблемних питань, які можуть виникнути при спробі відчуження майна, не слід забувати і про те, що інформація, внесена до реєстру, є відкритою і може бути перевірена кредитором у разі необхідності отримання кредиту, а також роботодавцем при прийомі на роботу.

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