ТОП-6 причин, через які українці потрапляють в Реєстр боржників — Finance.ua

ТОП-6 причин, через які українці потрапляють в Реєстр боржників Сьогодні 12:01 — Особисті фінанси

ТОП-6 причин, через які українці потрапляють в Реєстр боржників

Останнім часом відбулося дві важливі зміни: Уряд дозволив блокування боргів до 100 тисяч грн на рахунку боржника, а приватні виконавці отримали можливість надсилати електронні платіжні інструкції/списання на виконання до банку.

Опендатабот з’ясував , як змінилась кількість заборгованостей в Єдиному реєстрі боржників та топ причин, через які українцям можуть заблокувати гроші на рахунку.

Від початку великої війни кількість заборгованостей у Єдиному реєстрі боржників зросла на 615 тисяч або на 8%. Для порівняння, у 2021 річний приріст складав майже 1,5 млн боргів або 29%, повідомляє Опендатабот, посилаючись на власне дослідження Єдиного реєстру боржників.

Так, у травні 2023 року чисельність боргів перетнула межу 8 млн, тоді як у лютому 2022-го їх нараховувалося 7,44 млн.

Майже чверть усіх боргів — 24,6% — складає стягнення коштів на користь держави. До лютого 2022 року кількість таких заборгованостей зросла лише на 2%.

Більш ніж п’ята частина усіх боргів — 21,4% — з’явилась через несплачені вчасно штрафи за порушення правил дорожнього руху. Загалом за час повномасштабної війни приріст кількості таких боргів склав +23%.

Найбільше скорочення кількості заборгованостей з початку великої війни відбулося в категорії «Стягнення коштів», до якої зокрема входять і борги по кредитах. Їх кількість зменшилась на 29% до лютого 2022 року. У загальній кількості частка цих заборгованостей складає 18%.

Найбільш прогресуючою стала категорія боргів по сплаті штрафів за адмінправопорушення. За період повномасштабного вторгнення їхня кількість зросла більш ніж на 27%. Наразі 18% записів в ЄРБ з’являються саме з цієї причини.

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Більш ніж на 22% зросла кількість боргів за комуналку. Станом на травень 2023-го їх частка у загальній кількості заборгованостей дорівнює 8%.

Найменш малочисельною, як і в попередні роки, залишається категорія боргів по аліментах — трохи більше 2,5% від загальної кількості заборгованостей. Від початку повномасштабної війни кількість боргів по аліментах зросла на 5%.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, до Єдиного реєстру боржників потрапляють громадяни та компанії, відносно яких приватними та державними виконавцями було відкрито виконавчі провадження за невиконання рішень судів, несплату штрафів, несвоєчасну виплату заборгованостей перед банками тощо;

в Україні для боржників передбачена низка санкцій, серед яких — обмеження на відкриття нових банківських рахунків та блокування поточних, заборона на виїзд за кордон, неможливість реєстрації різних угод через нотаріусів та інші. При цьому, такі покарання мають ще й «іміджеві» наслідки, адже вказаний реєстр є публічним, а тому інформацію в ньому можуть перевіряти, зокрема, роботодавці при прийомі на роботу.



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