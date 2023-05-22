Рада хоче заборонити арешт коштів певних категорій боржників: кого це може торкнутися — Finance.ua
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Рада хоче заборонити арешт коштів певних категорій боржників: кого це може торкнутися

Особисті фінанси
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Рада хоче заборонити арешт коштів певних категорій боржників: кого це може торкнутися
Рада хоче заборонити арешт коштів певних категорій боржників: кого це може торкнутися
У Верховній Раді на розгляд депутатам роздано законопроєкт, яким пропонується внести зміні до Закону України «Про виконавче провадження». У пропозиції йдеться про заборону арешту рахунків певних категорій боржників.

Що саме пропонують

Автори документу, розміщеного на парламентському сайті, зазначають, що у зв’язку із повномасштабним вторгненням військ російської федерації на територію України велика кількість громадян бере участь у заходах з відсічі збройної агресії.
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«До введення в Україні правового режиму воєнного стану частина осіб, які наразі захищають нашу державу, користувались фінансовими послугами, вчиняли цивільно-правові правочини, та з різних причин не змогивчасно виконати свої фінансові (майнові) зобов’язання, що стало наслідком ухвалення відповідних судових рішень, відкриття виконавчих проваджень та накладення арешту на поточні рахунки фізичних осіб», — йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.
Нардепи пропонують не застосовувати такі обмеження щодо видаткових операцій:
  • військовослужбовців Збройних Сил України,
  • інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення,
  • Державної спеціальної служби транспорту,
  • Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.
Визначити перелік документів та встановити порядок зняття вказаними категоріями осіб обмежень на здійснення видаткових операції з поточних рахунків має Кабінет Міністрів.
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