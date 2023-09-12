В Україні запустять персональні соціальні картки: деталі проєкту — Finance.ua

В Україні запустять персональні соціальні картки: деталі проєкту Сьогодні 16:01 — Особисті фінанси

В Україні запустять персональні соціальні картки: деталі проєкту

В Україні запустять персональні соціальні картки для жителів чотирьох областей. Йдеться про проєкт системи електронного кейс-менеджменту.

Про це розповіла очільниця Міністерства соціальної політики України Оксана Жолнович.

«Розпочинаємо бета-тестування системи кейс-менеджменту для сфери соціальних послуг», — написала Жолнович.

Тестування відбуватиметься у 4 пілотних областях:

Вінницькій;

Дніпропетровській;

Полтавській;

Черкаській.

Як це працює

Людина звертається за соціальною допомогою, інформація потрапляє до кейс-менеджера, за допомогою планшету він оцінює, що потрібно людині і що їй може запропонувати держава. І все це відбувається в одній електронній системі.

«Таке ведення випадку використовується у багатьох бізнес-процесах. У соціальній роботі це означає скоординоване надання допомоги та підтримки людям, які опинилися в складних життєвих обставинах», — пояснює міністерка.

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Тепер з’явиться електронна персональна картка людини з її соціальною історією.

«Приблизно так само, як електронна медична картка пацієнта з історією лікування. У медичній карті можна побачити, як лікували пацієнта, щоб повернути здоров’я. А у соціальній — які послуги надавали, щоби вивести людину із складної життєвої ситуації», — додала Жолнович.

Довідка Finance.ua:

соціальні служби розробили спеціальну процедуру перевірки, щоб виявити, чи дійсно людина живе за адресою, вказаною під час реєстрації статусу ВПО. Перевірку місця проживання проводять співробітники територіальних органів Нацсоцслужби, працівники соцзахисту та представники тергромад;

Міністерство соціальної політики та Міністерство у справах ветеранів уклали договір про обмін даними щодо ветеранів війни, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.



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