Частину соцвиплат українцям в окупації можуть припинити: Верещук розкрила деталі — Finance.ua

Частину соцвиплат українцям в окупації можуть припинити: Верещук розкрила деталі Сьогодні 11:01 — Особисті фінанси

Частину соцвиплат українцям в окупації можуть припинити: Верещук розкрила деталі

Українські чиновники проведуть ревізію соціальних виплат громадянам, які проживають в окупації. Частина з них може бути скасована.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірин Верещук у Telegram

За її словами, зараз частина виплат потребує ревізії з точки зору соціальної справедливості та політичної доцільності. Тому слід оцінити, наскільки виправдано проводити такі платежі.

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Верещук нагадала, що зараз Україна продовжує виплати окремим категоріям вчителів, лікарів та працівників держпідприємств, а також переселенцям в окупації. Також тривають і виплати субсидій та пільг, незважаючи на те, що надання комунальних послуг фактично не відбувається.

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«Поки ми не говоримо про скасування виплат. Ми говоримо про ревізію та оцінку доцільності з точки зору поточної реальності. За результатами ревізії деякі виплати можуть бути припинені або призупинені. Найближчим часом міністерства і відомства проведуть ревізію і нададуть робочі пропозиції», — уточнила міністр.

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