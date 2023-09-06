Банкам хочуть заборонити стягувати борги з виплат внутрішніх переселенців — Finance.ua

Банкам хочуть заборонити стягувати борги з виплат внутрішніх переселенців Сьогодні 15:16 — Особисті фінанси

Банкам хочуть заборонити стягувати борги з виплат внутрішніх переселенців

Верховна Рада має розглянути законопроєкт, який забороняє банкам стягувати кошти, які отримують внутрішньо переміщені особи як допомогу на проживання.

Як повідомила очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук, потреба в ухваленні законопроєкту № 9065 є, адже останнім часом почастішали скарги щодо стягнення банками коштів з виплат ВПО.

За її словами, це несправедливо стосовно переселенців.

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«Вважаю несправедливим, що банки намагаються забрати кошти, які держава платить переселенцям. Бо ці люди залишилися без домівки та майна. У багатьох немає роботи. Розумію, що переселенець може бути винен банку гроші. Але, комерційне кредитування має свої ризики, які є частиною банківського бізнесу», — зазначила Верещук.

Міністерка також наголосила, що допомогу переселенцям виплачують не для того, щоб ці гроші забирали собі банки, а для того, щоб допомогти вижити протягом якогось часу.

Довідка Finance.ua:

українці значно наростили кількість боргів протягом останніх трьох місяців. За цей час кількість боргів в Єдиному реєстрі боржників зросла на 7%. Йдеться про більш ніж півмільйона нових боргів;

у боржників в Україні можуть забрати автомобіль чи квартиру під час війни.

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