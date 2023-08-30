Буде перевірка: хто із пенсіонерів в Україні залишиться без виплат — Finance.ua

Буде перевірка: хто із пенсіонерів в Україні залишиться без виплат Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

Буде перевірка: хто із пенсіонерів в Україні залишиться без виплат

Українська держава намагається всіх пенсіонерів забезпечити відповідними виплатами. Тому ті, хто отримував незаконно пенсії, надалі їх можуть втратити. У Верховній Раді впевнені, що це може сприяти точнішому встановленню осіб, які мають право на гроші.

Як йдеться у законопроекті «Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України», затвердженому ВРУ, є п’ять категорій осіб, які не мають права на пенсії.

Хто може залишитись без пенсійних виплат

українці, які визнані безвісти зниклими або померлими в установленому законом порядку;

особи, які не пройшли верифікацію;

людина, яка протягом 6 місяців не витрачала гроші з пенсійного рахунку;

пенсіонери, які тимчасово проживають за кордоном і написали відмову від виплат;

якщо пенсіонеру надано статус особи, яка зникла безвісти за особливих обставин.

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«Нові правила дозволять припиняти виплати пенсій у випадках, коли індивідуальний документообіг з державою-агресором припиняється. Це допоможе унеможливити фінансування осіб, які можуть підтримувати діяльність, що загрожує національній безпеці», — йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Довідка Finance.ua:

Українець, який сплачує внески із середньої зарплати, на пенсії зможе отримувати виплату у розмірі близько 29% звичного доходу. Наразі це 4,5 тис. грн. При цьому той українець, який офіційно отримує мінімальну зарплату, отримає пенсію у розмірі лише 2093 грн. А для того щоб отримувати пенсію у розмірі 10 тис. грн, офіційна зарплата має становити 33,3 тис. грн. Йдеться про офіційний доход, з якого сплачують внески.

Вже протягом року діє програма додаткових виплат до пенсій для людей похилого віку, згідно з якою пенсіонери, які досягли 70 років, мають право на додаткові 300 гривень на місяць. Однак не всі особи цього віку можуть скористатися цією додатковою фінансовою підтримкою. Кому з українців не передбачено надбавок до пенсій — читайте тут.



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