У яких країнах протягом останніх двох років підвищувався пенсійний вік — Finance.ua

У яких країнах протягом останніх двох років підвищувався пенсійний вік Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

У яких країнах протягом останніх двох років підвищувався пенсійний вік

У Польщі восени одночасно із парламентськими виборами планують провести референдум. Одне з питань буде про підвищення пенсійного віку, який зараз становить 60 років для жінок та 65 років для чоловіків. До цього у Франції затвердили скандальну пенсійну реформу, яка передбачає поступове підвищення пенсійного віку із 62 до 64 років. Нововведення викликало масові протести, бунти не вщухали кілька місяців.

Про це пише портал «Слово і діло».

В Україні чоловіки та жінки йдуть на пенсію у 60 років (за умови наявності не менше ніж 30 років страхового стажу). Але так було не завжди: раніше жінки йшли на пенсію у 55 років. Поступово зрівняти вік виходу на пенсію чоловіків та жінок вирішили ще у 2011 році.

Інфографіка: «Слово і діло»

З 2021 по 2023 рік пенсійний вік підвищили у Данії - з 66,5 до 67 років для чоловіків та жінок. Також вік для виходу на пенсію збільшився у Нідерландах (з 66,3 до 66,6 років) та Португалії (з 66,5 до 66,6 років).

Ще дві країни, які підвищили пенсійний вік за останні два роки — це США (з 66,2 до 66,3) та Іспанія (з 66 до 66,2). Як для чоловіків, так і для жінок.

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Виріс пенсійний вік і у Болгарії. Для чоловіків із 64,3 до 64,4 років, для жінок із 61,7 до 61,8 років. Також підвищили вік для виходу на пенсію Литва (з 64,2 до 64,3 для чоловіків та з 63,3 до 63,7 для жінок), Естонія (з 64 до 64,3 років для чоловіків та жінок), Латвія (з 64 до 64,3 років для чоловіків та жінок).

Пенсійний вік тепер підвищуватиметься у Франції - але поступово (з 62 до 64 років). Виходити на пенсію стали пізніше і жителі білорусі. Їм підвищили пенсійний вік з 62,5 до 63 років у чоловіків та з 57,5 до 58 у жінок.

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Протягом останніх двох років також виріс пенсійний вік у Сінгапурі, В'єтнамі та Індонезії (тільки для чоловіків).

У той же час, окремо для жінок підвищували пенсійний вік у Молдові (з 59,5 до 60 років), Казахстані (з 60 до 60,5 років), Румунії (з 61,7 до 61,9 років), Бразилії (з 61 до 61,5 років) та в Азербайджані (з 62,5 до 63 років).

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