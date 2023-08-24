Пенсії в Україні: як збільшаться виплати після індексації у 2024 році — Finance.ua

Пенсії в Україні: як збільшаться виплати після індексації у 2024 році Сьогодні 18:20 — Особисті фінанси

Пенсії в Україні: як збільшаться виплати після індексації у 2024 році

Станом на серпень 2023 року розмір середньої пенсії в Україні становить 5 311 гривень, але вже у 2024 році цей показник зросте на 16%. Про це сказав народний депутат Олександр Качура.

За його словами, уряд планує провести індексацію пенсій у 2024 році, хоча через війну від цього можна відмовитися.

«Зрозуміло, що зараз дуже потужні інфляційні процеси, триває війна, і ми не знаємо, що буде з економікою навесні наступного року. Але держава повинна знаходити можливість виконувати свої зобов’язання перед людьми та підтримувати на рівні, передбаченому законом», — сказав він.

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Водночас Качура додав, що держава має змінити підхід до нарахування пенсій.

«Маємо підтягнути пенсію до реального прожиткового мінімуму. Зрештою, треба взагалі переглянути процес формування прожиткового мінімуму, бо за прожиткового мінімуму в 9 435 гривень, пенсія не відповідає реальним потребам. Проте держава виконує ті зобов’язання, які є зараз», — підкреслив парламентарій.

Індексація пенсій у 2023 році: як підвищилися виплати українців

Вперше пенсії українцям підвищили у березні. Так, виплати проіндексували для наступних категорій пенсіонерів:

5,2 мільйонам «цивільних» громадян, яким пенсія призначена згідно із Законом № 1058, для них підвищення пенсії здійснюватиметься через індексацію на 19,7% показника середньої заробітної плати, з якої обчислюється пенсія;

4,2 мільйонам осіб, у яких зросли пенсії через збільшення фіксованого розміру мінімальних пенсійних виплат;

0,5 мільйонам пенсіонерам силових відомств;

94,5 тисячам осіб, які отримують пенсію по інвалідності (каліцтва, захворювання, «чорнобильці»).

Наступний перерахунок виплат відбувся 1 квітня. Виплати збільшилися у пенсіонерів, які працюють, з урахуванням збільшеного страхового стажу.

А ось у липні пенсію проіндексували для майже 300 тисяч представників таких професій, як:

науковці;

державні службовці;

працівники органів місцевого самоврядування.

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