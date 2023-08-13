Чи буде індексація пенсій наступного року: в уряді дали відповідь — Finance.ua
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Чи буде індексація пенсій наступного року: в уряді дали відповідь

Казна та Політика
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Чи буде індексація пенсій наступного року: в уряді дали відповідь
Чи буде індексація пенсій наступного року: в уряді дали відповідь
Український уряд має намір провести індексацію пенсій у зв’язку з інфляцією у 2024 році. Однак під час війни плани можуть змінитися.
Про це розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв'ю агентству «Укрінформ».
«Це вимога, яка визначена законом, хоча на час воєнного стану її дозволено не проводити», — сказала вона.
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Жолнович нагадала, що у 2023 році індексацію все ж таки провели.
«Наступного року намагатимемося також, але складно сказати, що чекатиме нас на початку весни після ще однієї складної зими. Тому поки що плануємо, а життя покаже», — додала міністр.
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Нагадаємо, в Україні з 1 березня 2023 року проведено індексацію пенсій та підвищено розміри мінімальних пенсій та пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів. Розміри збільшення пенсії могли бути не менше ніж 100 і не більше 1500 гривень.
За даними ПФУ, всього з 1 березня перераховано 10,5 млн пенсій, середній розмір підвищення — 579,10 гривень.
У підсумку середній розмір пенсії за півроку зріс на 688,85 гривень або на 14,9% до 5 311,44 гривень. При цьому інфляція в Україні з початку 2023 року становила 4,6%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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