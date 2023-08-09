Пенсіонери та ВПО зможуть пройти ідентифікацію в Ощадбанку по відеозв'язку — Finance.ua
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Пенсіонери та ВПО зможуть пройти ідентифікацію в Ощадбанку по відеозв'язку

Казна та Політика
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Кабмін вніс зміни до постанови КМУ від 30.08.1999 № 1596 «Про затвердження Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках».
Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Telegram-каналі написав представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Згідно зі змінами, внутрішньо переміщеним особам не буде припинятись проведення виплат «Ощадбанком» до введення воєнного стану в Україні. Мова йде про ВПО, щодо яких до 31.12.2023 проводиться фізична ідентифікація.
Окрім цього було розширено способи проходження ідентифікації, зокрема, передбачено можливість проходження ідентифікації із використанням відеоконференцзв'язку та в дипломатичному представництві або консульській установі для перебуваючих за кордоном.
Нагадаємо, раніше державний Ощадбанк у зв’язку з воєнним станом продовжив до 31 серпня 2023 року термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для ВПО.
Продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчується з лютого 2022 року.
Крім того, мережа відділень Ощадбанку є другою з чисельністю в Україні - 1183 відділення. У 2023 році банк припинив їх скорочувати.
За матеріалами:
РБК-Україна
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