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На Тернопільщині прокуратура повернула державі майже 110 га водного фонду — деталі

Казна та Політика
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На Тернопільщині прокуратура повернула державі майже 110 га водного фонду — деталі
На Тернопільщині прокуратура повернула державі майже 110 га водного фонду — деталі
На Тернопільщині прокуратура відстояла в апеляції повернення державі майже 110 га водного фонду.
Західний апеляційний господарський суд залишив без змін рішення суду першої інстанції, яким задоволено позов прокурорів Тернопільської обласної прокуратури до Бережанської міської ради.
Йдеться про повернення у державну власність земельної ділянки зі ставом площею майже 110 га та вартістю 3,9 млн грн.
Нагадаємо, що на землі, віднесеній до власності міськради, розташовані гідротехнічні споруди, які належать державі. Це виключає можливість перебування ділянки у комунальній власності.
Оскільки держава є власником цих споруд, саме вона має право володіти та розпоряджатися ставом та землею під ним, а не орган самоврядування.
«Раніше суд своїм рішенням зобов’язав повернути землю власнику та скасував державну реєстрацію права комунальної власності на неї. Не погодившись з таким рішенням, відповідач оскаржив його в апеляційному порядку. Проте апеляційна інстанція підтримала позицію прокуратури та залишила рішення Господарського суду Тернопільської області в силі», — йдеться у дописі покуратури.
За матеріалами:
Finance.ua
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